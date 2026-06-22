Koke y Borja Vázquez se despiden de la Ponferradina

Publicado por Francisco Otero Ponferrada Creado: Actualizado:

Empiezan las despedidas y además de jugadores que han sido importantes esta temporada. Jugadores con los que la Deportiva querría seguir contando, pero que estaban cedidos y con opciones reducidas o nulas de quedarse. Dos días después de la derrota de Vigo, Koke Iglesias y Borja Vázquez se han despedido del deportivismo a través de las redes sociales.

La Deportiva intentó retener a Koke, pero por ahora el Real Valladolid cuenta con él. Koke se depidió así: «El sábado vivimos una de esas derrotas que duelen. Nos quedamos a las puertas de un suelo por el que luchamos hasta el último segundo, pero así es el fútbol. Hoy me toca despedirme de la Ponferradina después de seis meses que jamás olvidaré. Quiero dar las gracias al club, a mis compañeros, al cuerpo técnico y especialmente a una afición que me acogió desde el primer día conun cariño increíble [...] Gracias por cada mensaje, cada aplauso y cada muestra de apoyo. Me llevo recuerdos, amistades y experiencias que siempre guardaré conmigo. Ponferrada y la Deportiva ocuparán para siempre un lugar muy especial en mi corazón. Gracias por todo. Os debo mucho».

En cuanto a Borja Vázquez, el jugador del Cádiz CF lo ha expresado así: «Con mucha tristeza toca despedirme de un club que apostó por mí desde el primer día. Cuando salió el nombre de la SD Ponferradina, no dudé ni un momento. A nuestra afición, de la que sólo he rcibido muestras de cariño, quiero pedirle perdón. No hemos podido conseguir el objetivo y eso me duele en el alma. Deseaba con todas mis fuerzas dejar a este club donde se merece estar [...] Se despide un berciano más».

Con la situación de la plantilla que describíamos ayer, la defensa queda casi sin efectivos.

RENOVACIONES

La Deportiva ha llevado a cabo varios ofrecimientos de renovación, aunque éstas han sido a la baja. Así ocurrió en las dos ocasiones en las que le ofreció la continuidad a Esquerdo. Ahora, con el levantino lesionado, las cosas pueden cambiar. El club le volvió a ofrecer hace poco extender su contrato.

El intento de continuidad de Ger Nóvoa tampoco ha dado resultados. Y al no ascender y tener ofertas más importantes, su estancia una temporada más se atisba complicada. El club también quiere seguir contando con Frimpong y con Erik Morán. El vasco no ha podido jugar mucho por las lesiones y el club le ofrecerá también una renovación a la baja. Antes de llegar en enero estaba sin equipo y es más fácil que pueda aceptar que otros futbolistas.

- Koke y Borja Vázquez han sido dos de los futbolistas más destacados de la campaña, pero ambos llegaron cedidos