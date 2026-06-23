El Puente Castro B cadete se queda sin ascenso

Publicado por R.A. León Creado: Actualizado:

No pudo ser. El Puente Castro B de la categoría cadete se quedó sin ascenso. El equipo leonés, que prácticamente lideró el grupo en las cinco jornadas precedentes, cedió la primera posición y con ella la plaza de ascenso al Numancia B, equipo que logró imponerse al conjunto arlequinado en la jornada que cerraba la fase en Puente Castro (0-1), empatando a puntos con los leoneses, igualando el goal average particular, los arlequinados se habían impuesto en la primera vuelta en la capital soriana (2-3), haciéndose con la única plaza de ascenso del grupo por goal average general. Junto al Numancia B ascienden de categoría el Parquesol B y el Aranda Riber.

Por su parte, la Ponferradina B, que ya había conseguido el ascenso en la jornada anterior, cerró su participación en la liguilla de ascenso a la 2ª División Regional Infantil con un intrascendente empate frente al San José soriano (2-2), finalizando invicta y con cuatro puntos de ventaja sobre el Cantalejo y el San José que finalizaron empatados con cuatro puntos cada uno.

VARIOS ASCENSOS

Por otro lado, el fútbol provincial cerró un buen año a nivel autonómico con varios ascensos logrados. La Cultural regresa a la División de Honor Juvenil, la Ponferradina y la Cultural B consiguieron también ascender a la Liga Nacional Juvenil, el primero como campeón y el segundo en las eliminatorias de ascenso, el Atlético Pinilla regresa a la 1ª División Regional Juvenil, el CDF Peña asciende a la 1ª División Regional Cadete, el Atlético Pinilla asciende por primera vez en su historia a la 1ª División Regional Infantil, y el Veguellina CF, tras la renuncia del Naraya CF, volverá la próxima temporada a militar en la 1ª División Regional de Aficionados.

Tras estos ascensos, la Liga Nacional Juvenil contará con cuatro equipos la próxima temporada: La Virgen, Puente Castro, Ponferradina y Cultural B.