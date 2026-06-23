El árbitro berciano Omar Álvarez logra el ascenso a 1ª Federación
El árbitro ponferradino de 30 años Omar Álvarez ha ascendido a 1ª Federación. Tras cinco temporadas en 2ª RFEF, Omar da el salto a la tercera categoría española.
Era candidato tras dirigir partido de play out. Por cierto, tres de los cuatro árbitros que pitaron a la SDP en el play off suben a 2ª División.
OTRO ASCENSO BERCIANO
La árbitro asistente Lidia Lombardero asciende a 2ª RFEF de fútbol masculino, además de seguir una campaña más en 1ª División Femenina.