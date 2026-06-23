Diario de León

El árbitro berciano Omar Álvarez logra el ascenso a 1ª Federación

A la izquierda Omar Álvarez.

A la izquierda Omar Álvarez.dl

Publicado por
Francisco Otero
Ponferrada

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El árbitro ponferradino de 30 años Omar Álvarez ha ascendido a 1ª Federación. Tras cinco temporadas en 2ª RFEF, Omar da el salto a la tercera categoría española. 

Era candidato tras dirigir partido de play out. Por cierto, tres de los cuatro árbitros que pitaron a la SDP en el play off suben a 2ª División.

OTRO ASCENSO BERCIANO

La árbitro asistente Lidia Lombardero asciende a 2ª RFEF de fútbol masculino, además de seguir una campaña más en 1ª División Femenina.

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