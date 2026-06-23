El Atlético Astorga suma su segundo refuerzo, Jesús Palomeque

El Atlético Astorga sigue perfilando su proyecto para la temporada 2026-27, la segunda del club maragato en la Segunda Federación.

Si el lunes cerraba el regreso del berciano Andrés Calvo para reforzar una línea defensiva que ha sufrido bastantes bajas, un día más tarde sellaba el compromiso de otro defensa, y también central, el cartagenero Jesús Palomeque.

El central de 24 años y 1,86 metros de altura, procedente del CD Lealtad y se ha formado en las canteras de Real Murcia y Real Valladolid. Cuenta con amplia experiencia en Primera y Segunda Federación con equipos como el Real Valladolid Promesas, UCAM Murcia, Recreativo Granada, Marino de Luanco y Guadalajara, equipo con el que logró el ascenso de categoría.

Experiencia, liderazgo y carácter para reforzar la plantilla maragata con la incorporación de un futbolista contrastado.