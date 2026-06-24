Cambio respecto al grupo previsto para la Cultural Leonesa juvenil en su vuelta a División de Honor

Publicado por Guillermo Mieres León Creado: Actualizado:

La Federación Española ha decidido reestructurar la División de Honor Juvenil y en la vuelta de la Cultural a la categoría no se enfrentará (además de a los equipos de la autonomía) a madrileños y extremeños, sino a vascos, un asturiano y un riojano, en el grupo 2 de la categoría.

La lista completa de equipos rivales para la campaña 2026-2027 la conforman un asturiano (CD Escuela de Fútbol de Mareo), un riojano (UD Logroñés), un castellano (Real Valladolid) y otro equipo de la región leonesa (Unionistas de Salamanca).

Además, de entre los 11 equipos vascos (mayoría del grupo) habrá seis clubes de Vizcaya (Danok Bat, Arratia CD, SD Leioa, SD Indautxu, Santutxu FC y Athletic Club), tres de Guipúzcoa (Real Sociedad, Antiguoko KE y SD Eibar) y dos de Álava (Deportivo Alavés y CD Betoño).

En total, la categoría estará dividida en siete grupos, seis de 16 equipos y uno de 18. Así, el grupo 1 contará con equipos de Galicia, Cantabria y Asturias; el grupo 2 lo hará con conjuntos del País Vasco, Castilla y León, Asturias y La Rioja. Por su parte, el grupo 3 lo formarán clubes de Cataluña, Navarra y Aragón y en el cuarto harán lo propio los de Andalucía, Ceuta y Melilla. En el grupo 5 entrarán en juego combinados de Madrid, Castilla La-Mancha y Extremadura, mientras que en el grupo 6 lo harán de Las Palmas y Tenerife y en el último, el séptimo, de la Comunidad Valenciana, Murcia y Baleares.

Está por ver cómo funciona a la Cultural el cambio de grupo y los desplazamientos al País Vasco. Athletic Club, Real Sociedad y Alavés se prevén los gallitos del grupo, junto con un mítico club de cantera como el Antiguoko, que acabó segundo la última temporada.