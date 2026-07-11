La visión deportiva de la mano de Isaac Llamazares en Trobajo del Camino

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La exposición fotográfica de Isaac Llamazares organizada por la Junta Vecinal de Trobajo del Camino tendrá lugar en los salones de la Junta Vecinal del 20 al 26 de este mes de julio. La inauguración está prevista para el lunes 20 de julio a las 17.00 horas.

El fotógrafo leonés Isaac Llamazares ha presentado diversas muestras en el municipio. La exposición coincide con las Fiestas de Santiago de Trobajo del Camino. Junto a fotografías relacionadas con el tema deportivo, otras se refieren a las tradiciones del Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo.

En la exposición habrá fotografías tomadas en el municipio donde retrata los lugares más característicos de San Andrés del Rabanedo.

Otra parte de la exposición estaría basada en las bodegas del municipio, lo que extendería el paseo por la historia de San Andrés. Además, el fotógrafo no cierra la puerta a que este paseo pueda extenderse. Una exposición que puede visitarse desde el 20 de julio.