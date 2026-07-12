Rival de Segunda Federación para Ponferradina y Cultural Leonesa en la Copa del Rey

El rival de 2ª Federacion al que se enfrentó la Deportiva la pasada temporada fue la UD Logroñés.dl

Publicado por Francisco Otero Ponferrada Creado: Actualizado:

Deportiva y Cultural se medirán a un equipo de 2ª Federación en la 1ª eliminatoria de la Copa del Rey, que se disputará el último miércoles de octubre. La mayor parte de los conjuntos que quedan agrupados a efectos del sorteo como equipos de 2ª RFEF son ascendidos de 3ª RFEF. De hecho, la Cultural se clasificó para la Copa del Rey como equipo de 2ª División, pero en la reorganización para el sorteo partirá como conjunto de 1ª RFEF.

El sorteo de la 1ª ronda se realizará mediados de octubre y estará condicionado por la proximidad geográfica, con lo que se dividirá el país en varios grupos (similar a los grupos que se componían para la antigua 2ª División B) y en esos bombos estarán los equipos agrupados por cercanía.

El 26 de septiembre y el 3 de octubre se jugará la eliminatoria previa a doble partido entre 20 representantes del fútbol regional. Los 10 ganadores y los 4 semifinalistas de la Copa RFEF, que se conocerán el 30 de septiembre, que es cuando se dilucidan los cuartos de final, completarán la nómina de participantes de la CXXIII edición. Los ya definidos, agrupados por categoría de clasificación, que no la del sorteo, son éstos:

-1ª División: Barcelona, Real Madrid, Villarreal, Atlético, Real Betis, RC Celta, Getafe CF, Real Sociedad, Athletic Club, Rayo Vallecano, Osasuna, Valencia, Sevilla, Elche, Real Mallorca, Levante, Espanyol, Girona FC, Deportivo Alavés y Real Oviedo.

-2ª División: Real Racing Club, RC Deportivo, UD Almería, Málaga CF, Las Palmas, Castellón, Eibar, Burgos CF, Córdoba CF, FC Andorra, Agrupación Deportiva Ceuta FC, Albacete, Real Sporting, Granada CF, Real Valladolid, Leganés, Cádiz, SD Huesca, Mirandés, Real Zaragoza y Cultural.

-1ª RFEF: Tenerife, Zamora CF, Deportiva, Pontevedra, Barakaldo CF, Unionistas, Eldense, Sabadell, Europa, FC Cartagena y Antequera.

-2ª RFEF: UD Ourense, Numancia, Coruxo, Gimnástica Segoviana, Real Avila, Real Unión Club, UD Logroñés, Utebo, Tudelano, Amorebieta, Sant Andreu, Atlético Baleares, Poblense, Reus Reddis, Alcoyano, CD Extremadura, Deportivo Minera, Aguilas FC, Xerez CD, Real Jaén, Rayo Majadahonda, San Sebastián de los Reyes, Conquense, CD Coria y RSD Alcalá.

-3ª RFEF: Arosa, Llanera, Covadonga, RS Gimnástica, Laredo, Portugalete, Manresa, Castellonense, Trival Valderas, Atlético Tordesillas, Guijuelo, Mijas, Ciudad de Lucena, Manacor, Atlético Paso, Cieza, Don Benito, CD Badajoz, Peña Sport, CD Pamplona, CD Varea, Calamocha, Cuarte, Calvo Sotelo y Tarancón.