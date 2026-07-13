Aleix Roig se une a la plantilla de la SD Ponferradina

Publicado por Francisco Otero Ponferrada Creado: Actualizado:

Aleix Roig (Vilassar de Mar, Barcelona, 2000) se une a la plantilla de la SD Ponferradina. El nuevo jugador blanquiazul se desempeña como lateral izquierdo y procede del CF Talavera de la Reina, con el que coincidió con la Deportiva en el grupo I de Primera Federación en la pasada campaña.

Aleix Roig se formó en la prolífica cantera del CF Damm. Tras un paso por la base del Girona FC, en 2019 se unió al Centre d'Esports Sabadell FC, con el que debutó en la extinta Segunda División B. Posteriormente militó en la UE Llagostera, Unionistas CF y UE Vilassar de Mar. En la temporada 2024-2025 recaló en el CF Badalona Futur, con el que compitió en Segunda Federación y se proclamó campeón de la Copa Federación. Su siguiente destino fue el Utebo FC, de la misma categoría. En la pasada campaña, ya en el CF Talavera de la Reina, participó en 35 partidos de Primera Federación y dos de la Copa del Rey.

El nuevo futbolista blanquiazul se une a Sergio Nieto en la demarcación de lateral zurdo, puesto por tanto ya completo por parte de la dirección deportiva.