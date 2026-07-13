El Sprint Atletismo León logra en Cáceres cuatro medallas en el Nacional Sub-23

Tilena Martínez (centro) con la medalla de oro en lanzamiento de peso. A su izquierda Fiona Mar Villarroel con la de plata.SPORTMEDIA

El Club Universidad de León Sprint Atletismo volvió a dejar huella en un Campeonato de España. La expedición leonesa regresó de Cáceres con un excelente balance de cuatro medallas y un puesto de finalista tras un fin de semana en el que volvió a competir al máximo nivel frente a los mejores atletas sub-23 del país. La actuación más destacada llevó el nombre de Tilena Martínez Fernández.

La lanzadora se proclamó campeona de España de peso con un mejor lanzamiento de 15,83 metros, una marca que le dio el título con autoridad. La representación leonesa también lograba colgarse la plata en este concurso de la mano de la atleta del Grupompleo Pamplona At., Fiona Mar Villarroel Ramos.

Pero su campeonato no terminó ahí. También consiguió la medalla de bronce en disco gracias a un lanzamiento de 43,66 metros, firmando un doblete que confirma la gran temporada que está realizando.

La segunda medalla para el club llegó en la jabalina. María López Muñoz se hizo con la plata tras lanzar la jabalina hasta los 46,66 metros, que reafirma su estado de forma y suma una nueva medalla nacional a su palmarés.

En la pista tampoco faltó la presencia en el podio. María Gómez Resino logró el bronce en los 400 metros vallas después de una final muy ajustada y en la que las tres medallistas terminaron separadas por apenas una centésima. María paró el crono en una gran marca de 59.49 segundos.

A las puertas del podio se quedó Rocío García Castañeda. La lanzadora fue sexta en martillo con un mejor intento de 46,47 metros, un resultado que le permitió sumar un puesto de finalista.

La participación del Sprint Atletismo León la completó Daniela Gómez Navalón, que tomó parte en la prueba de lanzamiento de disco, pero la atleta no pudo registrar marca después de realizar tres intentos nulos. Con este nuevo éxito, el Sprint Atletismo León vuelve a confirmar el crecimiento que viene experimentando en las últimas temporadas y refuerza su presencia entre los clubes de referencia del atletismo nacional.

El próximo gran reto llegará dentro de dos semanas en Málaga, donde varios de sus atletas competirán en el Campeonato de España Absoluto con el objetivo de seguir ampliando el palmarés del club.