Jordi Ribera encabeza el cartel del curso de entrenadores en la ULE

El seleccionador español de balonmano, Jordi Ribera, ejercerá como uno de los ponentes en el curso superior de entrenadores de la Real Federación Española de Balonmano (RFEBM) que se imparte en la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de la Universidad de León (ULE).

Se trata de una formación de máximo nivel dirigida a técnicos que obtendrán la titulación necesaria para desarrollar su labor en el ámbito del alto rendimiento, y que ayer se presentaba oficialmente con la presencia del ex entrenador ademarista y ex seleccionador de Estados Unidos y Kuwait, Isidoro Martínez; el decano de la Facultad, Juan Carlos Morante; y el exjugador internacional Rafa Baena, alumno del curso.

El programa docente cuenta con la participación de los profesores de la Universidad de León Isidoro Martínez, Diego Soto y Ángela Rodríguez, junto a destacados especialistas de la Escuela Nacional de Entrenadores de la Real Federación Española de Balonmano. En el curso, que se celebra por segunda ocasión en la Universidad de León, participarán treinta y cuatro alumnos, en su mayor parte españoles, pero también aspiran a la titulación técnicos de Serbia, Rusia o Chile.

Y todo en una ciudad en la que el balonmano es santo y seña desde hace muchos años.