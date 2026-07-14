La Cultural debutará frente al SD Leioa en su regreso a la máxima categoría juvenil

Publicado por DL León Creado: Actualizado:

La Cultural y Deportiva Leonesa regresa a la División de Honor Juvenil tres temporadas después tras conseguir de forma brillante el ascenso como campeón del Grupo 3 de la Liga Nacional Juvenil, aunque lo hace en un grupo totalmente desconocido para el conjunto leonés teniendo como rivales a once equipos vascos, dos castellanos, uno asturiano y uno riojano al quedar encuadrada en el Grupo 2 en vez del 5 en el que lo hizo durante su última comparecencia en la máxima categoría juvenil. La competición regular dará comienzo el primer fin de semana del próximo mes de septiembre para finalizar el primer fin de semana de mayo de 2027 con la disputa de la jornada número 30, a cuyo fin el primer clasificado de cada uno de los siete grupos y el mejor segundo de todos ellos disputarán los cuartos de final de la Copa de Campeones en una eliminatoria directa a doble vuelta, dirimiendo la final a cuatro los equipos que superen esta ronda, mientras que los clasificados en los puestos 13, 14, 15 y 16 descenderán a la Liga Nacional Juvenil en el grupo que corresponda por su situación geográfica, con excepción del Grupo 4 que por su condición puede ser extranumerario que se estará a lo establecido en el acuerdo adoptado por las federaciones de Andalucía, Ceuta y Melilla.