Rafa Gil, entrenador del Colegio Leonés, en el selección española U14

Gil estará con la selección U14 en Íscar en el mes de agosto.DL

El entrenador leonés Rafa Gil ha sido convocado por la selección española U14 para realizar unos entrenamientos del 3 al 9 de agosto en la localidad de Íscar. Rafa Gil, del Colegio Leonés, es todo un habitual en las listas del combinado nacional.

En la lista de convocados para esta concentración con los mejores exponentes de la categoría destacan jugadores de las mejores canteras del país como las del FC Barcelona, Real Madrid o Valencia Basket.

Una nueva experiencia para el entrenador y una gran suerte para las nuevas promesas nacionales el contar con un técnico con experiencia en la formación de jugadores en estas edades de formación.