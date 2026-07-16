Arturo Molina es el organizador para la SD Ponferradina

Publicado por Francisco Otero Ponferrada Creado: Actualizado:

Arturo Molina Tornero (Abarán, Región de Murcia, 18 de julio de 1996) es nuevo jugador de la SD Ponferradina. El futbolista blanquiazul juega como centrocampista y llega procedente del CF Talavera de la Reina, conjunto en el que coincidió con el también recién fichado Aleix Roig.

Arturo Molina tiene una amplia trayectoria en el fútbol nacional y ya se ha visto las caras con la Deportiva como rival en alguna ocasión. Se formó en la cantera del Real Murcia. En la temporada 2014-2015 debutó con el primer equipo en 2ª División B y a lo largo de dos temporadas participó en 60 partidos, en los que anotó 8 tantos. En el 2016 se unió al Atlético Levante UD, con el que jugó tres cursos, con un intervalo de una campaña en la que militó como cedido en el Real Madrid Castilla. En el 2020 recaló en el CD Castellón, con el que se estrenó en 2ª División A, categoría en la que siguió participando en la 1ª mitad de la temporada siguiente en las filas del CF Fuenlabrada.

En el mercado de invierno de la temporada 2021-2022 se marchó al Real Racing Club. Allí contribuyó a su ascenso desde 1ª RFEF y disputó una campaña más en 2ª División. En el verano del 2023 regresó al Real Murcia y en enero del 2024 se incorporó a la UD Ibiza, donde permaneció durante temporada y media. En la pasada campaña, ya en el CF Talavera de la Reina, participó en 30 partidos de 1ª RFEF y 2 de Copa del Rey y firmó 4 goles, su mejor registro desde la temporada 2019-2020.