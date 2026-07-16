La Cultural Leonesa sigue con su puesta a punto

Publicado por Guillermo Mieres León Creado: Actualizado:

La Cultural ha agendado un nuevo partido de pretemporada, que sería el primero en jugarse, el próximo 1 de agosto en Aguilar de Campoo contra el Bilbao Athletic a las 11.30 horas.

El Hospital HM Regla ha acogido estos días los reconocimientos médicos de la plantilla de la Cultural con motivo de la vuelta al trabajo. Estas pruebas se enmarcan en el acuerdo por el que el Grupo HM Hospitales es desde hace 10 años el proveedor médico oficial del club leonés y se han realizado en coordinación con el equipo médico culturalista. Entre los diferentes estudios destacan pruebas cardiológicas y un chequeo general del estado de salud de los jugadores, para garantizar que están en perfectas condiciones para comenzar los entrenamientos.

Un primer entrenamiento que se llevará a cabo en el Área Deportiva de Puente Castro a partir de las 9.30 horas del viernes 17 de julio y que estará abierto al público general para que la hinchada culturalista pueda disfrutar de las caras nuevas en la plantilla.

El que no vestirá la camiseta blanca la próxima campaña será el delantero vasco Iker Unzueta. Era uno de los favoritos de Asier Goiria para ocupar la plaza de delantero centro, pero tras acabar su contrato con el Lugo, finalmente ha recalado en el otro recién descendido del grupo 1 de Primera Federación, el Mirandés burgalés, que le ha firmado por una temporada con opción a otra.

Fichajes en filial y baloncesto

La Cultural dio a conocer el fichaje de Óscar Siquier para el equipo de baloncesto y de Alejandro Gil para el Júpiter Leonés, ambos por una campaña. Óscar es un joven base formado en el Sant Josep. Con tan solo 16 años debutó en 3ª FEB con Ágora Portals. Siguió su progresión en el Bàsquet Ciutat d’Inca. Alejandro es un portero formado en la cantera de Laciana y luego en el juvenil de la Peña. Los dos últimos años ha militado en el Mansillés, donde ha competido en 3ª RFEF.