España tiene 26 guerreros para la final del Mundial

Foto de familia de los 26 jugadores convocados para disputar el Mundial con España, junto al cuerpo técnico y Louzán, justo antes de viajar a EE UU.lavandeira

Publicado por Guillermo Mieres Redacción Creado: Actualizado:

España llega por segunda vez en su historia a la final de un Mundial, tras el triunfo logrado en 2010 en Sudáfrica gracias al gol de Iniesta en la prórroga que sirvió para vencer por 1-0 a Países Bajos. Una final y un título de campeones del mundo, 100% de efectividad. 16 años después, la nueva generación liderada por Luis de la Fuente quiere emular a sus mayores.

La convocatoria de los futbolistas que han hecho que exista la posibilidad de volver a repetir tal efeméride la componen los siguientes: como porteros Unai Simón, Joan García y David Raya; como defensas Marc Cucurella, Alejandro Lagrimado, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Pubill, Eric García, Marcos Llorente y Pedro Porro; como centrocampistas Pedri; Fabián Ruiz, Martín Zubimendi, Gavi, Rodrigo Hernández, Álex Baena y Mikel Merino; y como delanteros Mikel Oyarzabal, Dani Olmo, Nico Williams, Yeremy Pino. Ferran Torres, Borja Iglesias, Víctor Muñoz y Lamine Yamal.

La mayoría de los jugadores de la selección juegan en la Liga española (18), aunque también hay una gran representación de la Premier League inglesa (siete). Por clubes, el Barcelona con ocho jugadores es el que más aporta, seguido de Atlético de Madrid con cuatro, con Athletic Club y Arsenal prestando tres futbolistas. Algunos movimientos se han llevado ya a cabo durante el transcurso del Mundial, pero con el cambio de mes, desde julio se deben a su nuevo club.

Es el caso de Cucurella, que cambió el Chelsea por el Real Madrid (siendo el único representante del equipo blanco en la lista hispana); el de Grimaldo, que dejó el Bayer Leverkusen por el Atlético de Madrid; o el de Víctor Muñoz, que llega al Liverpool desde Osasuna.

Unai Simón defiende los colores del Athletic Club, equipo que comparte con Laporte y Nico Williams. David Raya guarda la portería del Arsenal, donde el técnico español Mikel Arteta cuenta también en su plantilla con Mikel Merino y Zubimendi.

Durante la temporada 2025-2026 estuvieron en el Atlético de Madrid, a las órdenes de Simeone, Pubill, Marcos Llorente y Baena. Por otro lado el gran aporte del Barcelona empieza en la línea de la portería con Joan García y acaba en el ataque con Lamine Yamal. Entre medias están Cubarsí, Eric García, Pedri, Gavi, Dani Olmo y Ferran Torres.

El autor del segundo gol de España contra Francia, el extremeño Pedro Porro, brilla en el Tottenham. En Inglaterra también está quien lleva las manijas de la selección, Rodri, concretamente en el Manchester City. De menos a más ha ido el único que no juega Liga ni Premier, se trata de Fabián Ruiz, que destaca en el PSG.

Borja Iglesias hace grupo tras su temporadón en el Celta de Vigo, Oyarzabal está siendo decisivo con sus goles tras serlo en la Real Sociedad y Yeremy Pino se ganó su sitio en el Mundial tras ganar la Conference League con el Crystal Palace.