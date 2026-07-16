El Streetball 3x3 de Veguellina de Órbigo alcanza su 33ª edición

El Colectivo El Regachón volverá a convertir Veguellina de Órbigo en punto de encuentro para los amantes del baloncesto con la celebración de la 33ª edición del Streetball 3x3, una cita que, desde su nacimiento en 1993, se ha disputado de manera ininterrumpida hasta convertirse en el torneo de estas características más antiguo del noroeste peninsular y uno de los grandes referentes del baloncesto urbano en España.

La competición tendrá lugar el 18 de julio, a partir de las 17.30 en las pistas del polideportivo de Veguellina, junto al río Órbigo, manteniendo el espíritu con el que nació hace más de tres décadas.