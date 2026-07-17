El leonés Jaime Santos disputará con España su tercera olimpiada de ajedrez en Samarkanda (Uzbekistán)

Publicado por Guillermo Mieres León Creado: Actualizado:

El reciente campeón de la 39ª edición del Magistral Ciudad de León, el leonés Jaime Santos, disputará su tercera olimpiada de ajedrez del 15 al 27 de septiembre en Samarkanda (Uzbekistán), según ha confirmado a el ajedrecista.

Jaime debutó en esta competición por equipos en Chennai (China) en el año 2022 logrando una histórica medalla de bronce por países y defendiendo los tableros 3 y 4 de la representación española.

El discípulo de Marcelino Sión repitió presencia en la siguiente cita olímpica en Budapest (Hungría) en 2024, donde jugó el quinto tablero español consiguiendo un octavo puesto individual y colaborando a la décima plaza del combinado patrio en la clasificación final por equipos.

Jaime Santos integrará el equipo español seleccionado por Jordi Magem, junto con Maksim Chigaev, David Antón Guijarro, Alexei Shirov incluido en última instancia y Daniil Yuffa, de los que cuatro serán titulares y uno reserva.