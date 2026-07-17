El Bembibre H.C. incorpora a la internacional portuguesa Marta Marujo

Publicado por Javier Pérez Bembibre Creado: Actualizado:

El Bembibre H.C anuncia el fichaje de la joven internacional portuguesa Marta Marujo (Alverca do Ribadejo, 1/11/2005). Marta proviene del Stuart Massamá de Queluz (Portugal), donde ha jugado las últimas temporadas. Destaca su capacidad de gol, con elegancia y puntería, pareciendo que juega a cámara lenta por los movimientos tan precisos que ejecuta sobre los patines. Con buena envergadura, Marta podrá luchar cerca del área con más garantías y su obsesión por mejorar, la dotan de hambre para aportar al Bembibre H.C. donde tendrá como compañera a otra jugadora internacional y compatriota como es Bea Várzeas, recientemente renovada.

Marujo eligió jugar al hockey ya desde muy pequeña por la influencia de su padre, también jugador, pasando desde la diversión con el stick y la bola a aprender a patinar. Sus primeros equipos estaban compuestos sólo por chicos desde los cinco años y a partir de ahí, siempre fue la única jugadora femenina por donde jugó. Una vez que llegó a la categoría sub-17 pasó a formar parte de equipos únicamente femeninos. Como ella indica "mi padre fue la razón principal por la que empecé a jugar y le estoy muy agradecida." Comenzó jugando en el Vilalonga porque su padre jugaba y entrenaba en ese club y pasó posteriormente al Vilafranquense para recalar en el Alverca, donde ya entrenaba con el primer equipo a los doce años, para regresar de nuevo al Vilafranquense. Su progresión ha sido principalmente debida a los entrenamientos de su padre, siempre a su lado hasta que recaló en el Stuart Massamá de Queluz, donde ya tuvo otro director técnico. Alternó partidos con el primer equipo como con el sub-17 en la primera temporada, pero ya se consagró con el primer equipo en el segundo año.

De esa etapa, Marta indica que "crecí mucho como jugadora y como persona en ese club al que estoy profundamente agradecida, a sus entrenadores, principalmente a Ricardo Barreiros, culpable de llegar a una meta personal como fue llegar a la selección absoluta, y no me olvido de mis compañeras." Con la selección portuguesa, Marta disputó la Golden Cat de 2023 logrando el oro. Sobre su llegada a Bembibre, la nueva Águila señala "Bembibre en el Bierzo, me parece una localidad muy humilde, donde los vecinos están muy unidos y sin duda, muy vinculados al Club."

En su visita a Bembibre lo más decisivo fue "el trato que recibí y el hecho de que compitan en la mejor liga del mundo, por lo que he visto en las retransmisiones de los partidos, el papel fundamental que desempeñan los aficionados en el Club." La de Alverca do Ribadejo destapa sus metas en el desarrollarse junto a sus nuevas compañeras, ayudar al equipo, crecer tanto como jugadora y como persona para alcanzar los objetivos marcados por el Club. Así el número 8 lucirá de nuevo en una camiseta del Bembibre H.C pero ahora en la espalda de una nueva Águila como será Marta Marujo y desde el Bembibre Hockey Club damos la bienvenida y deseamos compartir muchos éxitos.