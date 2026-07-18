España camina hacia su segunda estrella

Publicado por Jon Agiriano Nueva York Creado: Actualizado:

Llega el gran día. Después de cinco semanas de competición, 103 partidos disputados, todos con estadios llenos, emoción a raudales, polémicas arbitrales, alegrías y decepciones mayúsculas, y alguna que otra cacicada vergonzosa de la FIFA, el Metlife Stadium de Nueva Yersey acogerá esta noche (21.00 horas, La 1/DAZN) una apasionante final de la Copa del Mundo. Un España-Argentina, ni más ni menos.

Por todo lo que implica, es uno de los duelos con más alicientes para ver. El campeón de Europa contra el de América y último campeón del mundo, la Finalissima que no se pudo jugar en marzo por la guerra de Irán ahora en julio y en unas condiciones mucho más interesantes y emotivas. Y es que no hay nada comparable a una final del Mundial.

Todas las miradas están enfocadas en la batalla que se librará en la medular. El gran interrogante que se plantea parte de una opinión compartida: los centrocampistas españoles tienen más calidad que los argentinos y la mayoría de la posesión va a ser suya. Ahora bien, ¿cuánto van a poder incomodar los medios argentinos, gente del nivel de Enzo Fernández, McAllister, Paredes o De Paul (si es que juega) a Rodri, Fabián, Olmo y Baena, que también va por dentro en muchos momentos? Esta es la clave principal y lo saben los dos equipos, empezando por sus respectivos entrenadores.

España se queda sin entrenar

El entrenamiento de España en la víspera de la final fue cancelado debido a tormentas eléctricas que se iniciaron instantes antes de dar comienzo la sesión en Nueva Jersey. Por ello, los jugadores de la selección llevaron a cabo una sesión de activación en el gimnasio. En primera instancia, el entrenamiento fue aplazado, pero finalmente las tormentas empeoraron y se canceló definitivamente.