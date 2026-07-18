Diario de León

España camina hacia su segunda estrella

Se avecina un pulso sensacional contra Argentina, que juega como si tuviera a su madre secuestrada y solo la victoria sirviera para rescatarla. La Roja usa más el cerebro que la médula o las vísceras

Entreno de la selección el viernes. Ayer tuvo que quedarse en el gimnasio por el clima.

Entreno de la selección el viernes. Ayer tuvo que quedarse en el gimnasio por el clima.ángel martínez

Publicado por
Jon Agiriano
Nueva York

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Llega el gran día. Después de cinco semanas de competición, 103 partidos disputados, todos con estadios llenos, emoción a raudales, polémicas arbitrales, alegrías y decepciones mayúsculas, y alguna que otra cacicada vergonzosa de la FIFA, el Metlife Stadium de Nueva Yersey acogerá esta noche (21.00 horas, La 1/DAZN) una apasionante final de la Copa del Mundo. Un España-Argentina, ni más ni menos.

Por todo lo que implica, es uno de los duelos con más alicientes para ver. El campeón de Europa contra el de América y último campeón del mundo, la Finalissima que no se pudo jugar en marzo por la guerra de Irán ahora en julio y en unas condiciones mucho más interesantes y emotivas. Y es que no hay nada comparable a una final del Mundial.

Todas las miradas están enfocadas en la batalla que se librará en la medular. El gran interrogante que se plantea parte de una opinión compartida: los centrocampistas españoles tienen más calidad que los argentinos y la mayoría de la posesión va a ser suya. Ahora bien, ¿cuánto van a poder incomodar los medios argentinos, gente del nivel de Enzo Fernández, McAllister, Paredes o De Paul (si es que juega) a Rodri, Fabián, Olmo y Baena, que también va por dentro en muchos momentos? Esta es la clave principal y lo saben los dos equipos, empezando por sus respectivos entrenadores.

España se queda sin entrenar

El entrenamiento de España en la víspera de la final fue cancelado debido a tormentas eléctricas que se iniciaron instantes antes de dar comienzo la sesión en Nueva Jersey. Por ello, los jugadores de la selección llevaron a cabo una sesión de activación en el gimnasio. En primera instancia, el entrenamiento fue aplazado, pero finalmente las tormentas empeoraron y se canceló definitivamente.

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