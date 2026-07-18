El leonés Rubén Alfageme recorre Europa en bicicleta

Publicado por Guillermo Mieres León Creado: Actualizado:

Rubén Alfageme es un leonés del barrio de Santa Ana afincado desde hace unos años en Almería, que justamente cumple 54 años el 19 de julio, y que está recorriendo el viejo continente en su bicicleta, a la que le ha puesto como nombre El autobús de Matallana, desde que partió el 27 de junio desde San Sebastián.

Rubén cuenta como «mi afición por la bicicleta comenzó de la manera más rara, porque cuando aún vivía en León jugaba mucho al squash, y ya en Almería seguía con esta afición, pero en 2012 tuve un grave accidente de moto que me dejó hecho polvo y el squash tuve que dejarlo. Y me dijo el médico que para recuperar bien tenía que hacer natación y bicicleta. Yo ya había andado en bicicleta de joven, hacía montaña y tal, pero en ese momento ya cogí la bicicleta como un poco más en serio».

Esta no es la primera ruta cicloturista que hace, pero sí la de mayor calado. «En 2021 hice una entre Almería y León que me llevó siete días. Realicé una diagonal exacta. Me encantó porque fue un viaje a través de la España que llamamos ahora vaciada o profunda que se decía antes también. Todo precioso; los pueblos, la gente encantadora, los paisajes, la fauna....alucinante, fue viaje formidable. Luego hice dos años después una ruta desde Huelva a Vigo por Portugal, toda la costa lusa entera, de sur a norte. Y también fue muy bonito, ese me llevo seis días».

A la pregunta de si tiene algún tipo de patrocinador, Alfageme se ríe y contesta: «La única patrocinadora que tengo es mi madre, que cuando me preguntó dónde iba a dormir y dije bueno pues me llevo la tienda de campaña y se puede dormir en cualquier sitio; ella me respondió que no, que eso ni hablar. Y entonces me ha financiado los campings en los que estoy pernoctando. El resto se financia con mis fondos propios. Tampoco es que lleve un gasto tremendo porque la bici no es eléctrica ni lleva motor, entonces lo que sale más caro son las estancias en los campings. Lo que pasa que Europa está muy preparada para ese tipo de retos. Me he dado cuenta atravesando Francia, Bélgica y los Países Bajos, que te encuentras campings de una calidad altísima a unos precios casi simbólicos de 10 euros o 12 euros».

Actualmente, Rubén se encuentra en el día 22 de su viaje y la última etapa que ha realizado es la que une las urbes germanas de Besersiel y Bremenhaven. En su hoja de ruta está llegar el 19 de julio a la ciudad de Hamburgo, para disfrutar allí de la final del Mundial.

«Yo lo programo todo, incluso este viaje, que son dos meses y medio y 11.000 kilómetros, todas las etapas están ya planificadas. Esta aventura en concreto me ha llevado casi 14 años prepararla. Poco después del accidente y de decidirme por la bici, ya empecé a pensar yo en la jugada esta», comenta.

Rubén está haciendo amigos por el camino, como el holandés que conoció en una de sus paradas y con el que se pasó una tarde charlando y compartiendo cervezas mientras le contaba su experiencia. Otro amigo español hizo con él el tramo Paris-Ámsterdam.