Trobajo del Camino se cita con el mejor motor con su III Slalom

Publicado por Guillermo Mieres León Creado: Actualizado:

Todo está preparado para que Trobajo del Camino vuelva a convertirse este domingo en uno de los grandes escenarios del automovilismo de Castilla y León. El polígono industrial acogerá la tercera edición del Slalom, una prueba que llegará con la participación más alta de su historia y que reunirá a 80 pilotos en una competición que promete emoción desde primera hora del domingo.

La expectación generada en torno a la prueba ha quedado patente mucho antes de que arranquen los motores. Las plazas disponibles se agotaron en apenas 25 minutos desde la apertura de las inscripciones y la organización recibió posteriormente nuevas solicitudes que ya no pudieron atenderse al haberse completado el cupo máximo de participantes.

La cita, puntuable para el Campeonato de Castilla y León de Slalom, volverá a reunir a algunos de los mejores pilotos de la disciplina junto a una variada representación de vehículos. Los aficionados podrán disfrutar de carcross, buggies y turismos de altas prestaciones de marcas como BMW, Mercedes o Porsche, configurando un parque automovilístico de gran nivel.

La actividad comenzó en la jornada de ayer sábado, por la tarde, con las verificaciones técnicas y administrativas en el Parque de La Era, entre las 18.00 y las 21.00 horas. Fue la primera oportunidad para que el público pudiera conocer de cerca a los competidores, contemplase los vehículos participantes en liza y disfrutase del ambiente previo al campeonato a disputar.

El domingo, y tras las últimas verificaciones, las mangas oficiales comenzarán a las 9.30 horas de la mañana y se sucederán durante toda la mañana hasta conocer a los vencedores de una edición que apunta a ser la más competida desde el nacimiento de la prueba.

Uno de los aspectos más destacados es también la presencia de cinco pilotos locales nativos de Trobajo del Camino que debutan esta temporada con licencia federativa, un reflejo del crecimiento que el automovilismo está experimentando en el municipio y del impulso que ha adquirido esta competición en apenas tres ediciones.

La organización, encabezada por el Club Bañeza Motor Racing (BMR) y el Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo, espera una importante afluencia de público en la jornada del domingo tras la ya reunida durante el sábado y gusta de recordar a los espectadores la necesidad de seguir en todo momento las indicaciones e instrucciones de seguridad, que conllevan situarse exclusivamente en las zonas habilitadas para tal menester. Con el cartel de inscritos al completo, un nivel deportivo que vuelve a situar la prueba entre las referencias del calendario autonómico y un ambiente que cada año reúne a cientos de aficionados, el III Slalom de Trobajo del Camino afronta una edición que aspira a consolidar definitivamente la cita como uno de los grandes eventos del motor.