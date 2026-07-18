El Atlético Bembibre sigue reforzando todas las líneas de cara a la nueva campaña 2026-2027

Publicado por Javier Pérez Bembibre Creado: Actualizado:

El Atlético Bembibre sigue formando su plantilla de cara a la temporada 2026-2027, por lo que anunció la incorporación de Juan Carlos Mansilla. Berciano de cuna y formado en las categorías inferiores de la Ponferradina proviene del equipo juvenil de División de Honor del Unionistas de Salamanca, con el que logró mantenerse en el máximo nivel de la categoría en un grupo muy exigente en el que se encontraban equipos como Real Madrid, Atlético o Rayo Vallecano.

El conjunto de la capital del Bierzo Alto ha anunciado también el fichaje de Brian Castro, jugador gallego que procede del C.D Barco. De origen galaico, Brian se perfila como un jugador ofensivo acechando el área rival. Formado en la cantera del C.D Lugo, el nuevo jugador rojiblanco viene con la intención de aportar peligro sobre la portería rival.

El Atlético Bembibre afronta la temporada que comenzará en unas semanas con el objetivo de mantenerse en la categoría con amplitud de puntos y sin necesidad de llegar con agobios al tramo final de la campaña.