La Cultural cuenta con una pretemporada cargada de amistosos

Publicado por Guillermo Mieres León Creado: Actualizado:

La Cultural descansa tras la vuelta al trabajo el viernes 17 de julio. Jandro Castro, el nuevo técnico encargado de llevar a buen puerto la nava culturalista, comentó sobre sus primeros días en la ciudad, «pues la verdad es que las sensaciones son muy buenas. La ciudad yo ya la conocía, a mí me encanta, es preciosa, con mucho ambiente, está muy bien. Y luego, la Cultural como club, pues lo mismo. La verdad es que me ha impresionado un poco porque no es que no me lo esperase, pero me ha gustado mucho lo que he visto. Están muy implicados y el trato es muy familiar, muy buen trato. Yo la verdad es que estoy muy contento».

Respecto a cómo se presenta la pretemporada del equipo, aseguró que: «pues como cualquier otra normal, sin nada especial, con mucho trabajo, con muchos partidos. Hemos intentado poner también bastantes duelos porque creo que en ellos es donde vas viendo cosas, donde puedes ir corrigiendo y matizando cosas. Por supuesto que entrenando también, pero bueno, me gusta jugar muchos partidos para ir tomando decisiones con lo que suceda en ellos».

De momento hay siete amistosos programados: contra el Bilbao Athletic (1 de agosto), Real Avilés (5 de agosto), Burgos CF (8 de agosto), Zamora (12 de agosto), Salamanca UDS (15 de agosto), Real Unión de Irún (también 15 de agosto) y Atlético Astorga (21 de agosto). Destaca entre este grupo el conjunto burgalés de superior categoría, mientras que el charro y el maragato juegan en una por debajo. Los otros cuatro compartirán grupo con la Cultural.

Diego Collado llega a Huesca

La SD Huesca sigue pescando en la Cultural, o mejor dicho, en jugadores que vistieron la camiseta blanca durante la campaña 2025-2026 pero que quedaron libres al finalizar su contrato. A Víctor García, Quique Fornos y Rafa Tresaco se une ahora Diego Collado. El granadino será jugador del equipo aragonés hasta junio de 2027, aunque prorrogable hasta en dos temporadas más.

El pasado curso en la Cultural tuvo cierto protagonismo, llegando a disputar 38 partidos con titularidades y suplencias en Liga y Copa, en los que hizo 3 goles. Sin embargo, adoleció de cierta pegada en los metros finales, fallando goles que le habrían dado valiosos puntos al club leonés.