Pablo Martínez Joglar se impone en el III Slalom de Trobajo del Camino

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El III Slalom de Trobajo del Camino ha confirmado este domingo su consolidación como una de las grandes citas del automovilismo de Castilla y León tras cerrar su edición más exitosa hasta la fecha. La prueba, organizada por el Club Deportivo Bañeza Motor Racing en colaboración con el Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo y puntuable para el Campeonato de Castilla y León de Slalom, ha reunido a un récord histórico de 80 pilotos inscritos y ha congregado a miles de aficionados, superando la asistencia registrada el pasado año.

En el apartado deportivo, Pablo Martínez Joglar, se proclamó vencedor absoluto tras firmar una brillante actuación. El segundo puesto fue para Gary Varela Cea, mientras que Álvaro Fuertes Puertas completó el podio después de una intensa jornada de competición marcada por un elevado nivel entre los participantes.

El concejal de Deportes, Manuel Romero, ha destacado el éxito de esta tercera edición, señalando que "el crecimiento del Slalom de Trobajo del Camino es evidente. Hemos alcanzado una cifra récord de participantes y, además, la respuesta del público ha vuelto a superar las expectativas, con miles de personas disfrutando de la prueba durante toda la jornada".

El circuito, de más de dos kilómetros de longitud y diseñado en el entorno del Polígono Industrial de Trobajo del Camino, volvió a ofrecer un recorrido técnico y exigente que puso a prueba la habilidad y precisión de los participantes. La competición se desarrolló en diferentes categorías, ofreciendo un gran espectáculo desde la primera hasta la última manga.

El éxito alcanzado en esta tercera edición refuerza la apuesta del Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo por impulsar eventos deportivos capaces de dinamizar el municipio y atraer visitantes. Además de su relevancia deportiva, el Slalom supone un importante escaparate para el Polígono Industrial de Trobajo del Camino, referente provincial del sector de la automoción y uno de los principales motores económicos del municipio.

Clasificación General Turismos III Slalom Trobajo del Camino 2026 Pos Nº Piloto Concursante Vehículo Clase Total Dif. No se han encontrado resultados.