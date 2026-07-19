Diario de León

El Bierzo celebra la segunda estrella de la Roja, en fotos

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León y el Bierzo celebran la segunda estrella de la Roja. .

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El Bierzo toca el cielo en el Mundial

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