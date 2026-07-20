Torneo de golf Unicaja-Unicorp Vida para cerrar la primera parte de la temporada

Publicado por DL León Creado: Actualizado:

El pasado fin de semana se celebró en el Club de Golf de León el último torneo de la temporada hasta septiembre, de manos de Unicaja y Unicorp Vida. El torneo fue un claro ejemplo de lo que la nueva dirección del Club pretende para esta nueva andadura. Un torneo muy bien dotado, con amplia participación, una competitividad de altísimo nivel y un ambiente inmejorable para todos los asistentes.

La colaboración en todos los ámbitos de la organización por parte del equipo del banco ha sido parte fundamental para conseguir un resultado impecable, poniendo este evento en un nivel de calidad muy alto, el cual ha dejado satisfechos a jugadores y a organizadores, los cuales han manifestado su voluntad de hacer de este torneo un “clásico” dentro del calendario leonés.

Los vencedores en la distintas categorías fueron los siguientes: primera clasificada handicap 1ª: Cristina García González; segundo clasificado handicap 1ª: Santiago García Jiménez; primer clasificado handicap 2ª: Guillermo Ibañez Prieto; segundo clasificado handicap 2ª: Joaquín Huergo Robla; y primer clasificado Scratch: Pedro Niño Riaño.