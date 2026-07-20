La FIFA realiza pesquisas contra Argentina por los sucesos de la final

Publicado por Javier Varela Madrid Creado: Actualizado:

Las celebraciones apenas han terminado y la final del Mundial ya se juega en otro terreno. Horas después de la victoria de España ante Argentina, la FIFA ha decidido abrir una investigación disciplinaria contra la Albiceleste por los incidentes ocurridos tras el pitido final. El partido terminó entre enfrentamientos, expulsiones y gestos violentos. Es el segundo expediente que se abre contra los sudamericanos en apenas unos días, una circunstancia tan inusual como reveladora del clima que ha acompañado el tramo decisivo del torneo.

La FIFA recopilará los informes arbitrales y revisará todas las imágenes del encuentro antes de determinar si procede imponer sanciones. El foco está puesto en varios episodios ocurridos una vez concluido el partido, cuando la derrota derivó en una serie de altercados entre futbolistas de ambas selecciones.

Entre los hechos que serán analizados figura la expulsión de Paredes por conducta violenta tras verse implicado en una pelea con jugadores españoles durante las celebraciones. También serán objeto de estudio las acciones de Molina, señalado por propinar un puñetazo a Rodri, así como la presunta intervención del asistente técnico Roberto Ayala, a quien se atribuye un empujón sobre Olmo durante la tangana.

También se examinará la conducta de los argentinos durante la ceremonia de entrega del trofeo, después de que varios de ellos dieran la espalda mientras España levantaba la Copa.