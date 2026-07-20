El Mundial de las pausas de hidratación

Publicado por Óscar González Nueva York Creado: Actualizado:

El Mundial norteamericano, el primero que se disputó en tres países, con 48 selecciones y 104 partidos, coronó el juego colectivo de España y cambió el concepto del fútbol y de la propia Copa del Mundo. Nada volverá a ser igual tras este Mundial, que incorporó novedades arbitrales, vivió con éxito la pasión de las hinchadas (con estadios repletos y ningún incidente de relieve entre aficiones) y se acercó peligrosamente al concepto de espectáculo que tienen en Estados Unidos.

Fue el Mundial de Luis de la Fuente, de su plan para que España llegase en su mejor forma al instante decisivo, y de un grupo de jugadores que acataron su papel en todo momento, da igual que fuesen estrellas como Lamine Yamal o ejes del juego, como Pedri, suplente en los últimos tres partidos. España ganó con un gol en la prórroga de otro suplente, Ferran Torres, que entra en la historia como dieciséis años antes lo hizo Andrés Iniesta, y dejó sin el título a Leo Messi, que después de brillar durante todo el torneo firmó su partido más flojo en la definición de la Copa.

Messi no supera a Maradona, ni ganó la Bota de Oro ni será el artillero histórico, porque Kylian Mbappé aprovechó el partido por el tercer puesto para superarle con 10 goles en el Mundial y 22 en el total (por 8 y 21 del argentino), pero fue el gran animador. Con 39 años, no vino a la Copa del Mundo a despedirse, sino a liderar a un equipo aguerrido que se resistió a hincar la rodilla hasta la final y protagonizó remontadas heroicas.

Junto a Messi se despidieron Cristiano Ronaldo y Luka Modric, la vieja guardia que aún mantenía la esencia de un fútbol de otra época, en el que la tecnología no dictaba el sentido del juego.

Porque todo ha cambiado con el Mundial norteamericano, que incorporó acertadamente normas para acabar con las pérdidas de tiempo en lesiones y sustituciones y expuso situaciones nuevas, como las expulsiones por taparse la boca (el paraguayo Miguel Almirón y el ecuatoriano Piero Hincapié) o por identidad corregida, tras cambiar una amonestación al argentino Leandro Paredes por la segunda tarjeta al belga Breel Embolo. También atavió con cámaras a los árbitros, cuyo aspecto los asemejaba a ‘Robocop’. Todo por un sentido del espectáculo que terminó invadiéndolo todo.

Fue el Mundial de las pausas de hidratación, silbadas en todos los campos desde el momento en que se comprobó que, además de preservar la salud de los jugadores, ofrecía espacios publicitarios extraordinariamente bien remunerados, y el de Folarin Balogun, al que le levantaron la sanción automática tras la intervención de Donald Trump.

El presidente estadounidense, que no apareció por estadio alguno hasta la final, se ganó protagonismo con sus declaraciones, estuvo en la ceremonia de premiación e, incluso, trató sin éxito de aparecer en la foto de los campeones.

El fútbol se vivió con la pasión esperada en México, protagonista destacado en la primera mitad del torneo, abrió camino en Canadá, gracias al buen papel de su selección, y aumentó su cuota de mercado en Estados Unidos, en su intento por acercarse a los cuatro grandes (NFL, NBA, MLB y NHL), pero también se contagió peligrosamente de sus maneras.

Las pausas convertidas en tiempos muertos, el espectáculo en el descanso de la final o los anillos de lujo que se entregarán a los campeones, no cuadran con la tradición y difícilmente tendrán continuidad.

La FIFA, y sobre todo su presidente Gianni Infantino, pueden sacar pecho del éxito. Se batió de largo el récord de asistencia (más de seis millones y medio de espectadores), la ampliación ofreció oportunidades a modestas selecciones que no desentonaron (Cabo Verde o Congo) y hubo partidos espectaculares, coronada la competición por unas semifinales que juntaron a los cuatro primeros del ránking FIFA por primera vez en la historia de las Copas del mundo. Para España un doble premio, ya que entro de cuatro años defenderá el título como coanfitriona junto a Portugal y Marruecos. Pero eso será otra historia a contar.