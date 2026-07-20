La selección española celebra por las calles de Madrid la segunda estrella
El itinerario ha empezado en Moncloa y terminará junto al Palacio de Cibeles
La selección española, después de las recepciones oficiales, ya está recorriendo las calles de Madrid para celebrar la consecución de su segundo Mundial, en dirección a la calle Montalbán, junto al ayuntamiento de la capital, donde se llevará a cabo la fiesta con los aficionados.
El itinerario, confirmado este lunes por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), ha empezado en Moncloa y seguirá por las calles Princesa, Alberto Aguilera, Carranza, Sagasta, Génova -en sentido contrario-, Goya, Serrano, Plaza de la Independencia, Puerta de Alcalá, Alfonso XII y Montalbán, para terminar junto al Palacio de Cibeles, sede del consistorio, en torno a las 21.00 horas.
En esa plaza se producirá el acto central de la celebración, con la presentación de los futbolistas y varias actuaciones musicales, entre las que están confirmados los grupos Arde Bogotá o Viva Suecia y las cantantes Ana Mena, Lola Índigo o Aitana.