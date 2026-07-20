Inicio de la campaña de abonados para la Ponferradina

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Este miércoles 22 comienza la campaña de abonados de la Deportiva Ponferradina para la temporada 2026-2027. Como en otros años, el club berciano contará con el apoyo y patrocinio de Caja Rural. Ambas entidades han renovado su pacto durante la presentación de una la campaña conjunta. La sinergia creada para todos los bercianos permitirá a los nuevos clientes de la entidad financiera obtener de forma gratuita el abono y la camiseta oficial del club blanquiazul (la nueva con la franja roja central) al domiciliar su nómina como nuevos clientes.

El consejero delegado de la Ponferradina, Eduardo Domínguez, mostró su agradecimiento ante el respaldo constante de la entidad financiera y destacó que «es importante saber que siempre están y que nos apoyan incondicionalmente».

«Nuestro modelo de banca social crece con la comarca de El Bierzo y con sus colores (rojo, azul y blanco)», afirmó Narciso Prieto Martín, director de Comunicación y Relaciones Institucionales de Caja Rural, quien recordó que la colaboración entre ambas entidades alcanza ya la mayoría de edad, o lo que es lo mismo, los 18 años.

«Somos lo que somos gracias a El Bierzo, con el que hemos compartido todas las emociones. Estamos encantados de compartir cantera y valores con la Ponferradina», completó. El representante de la caja zamorana también expresó su deseo de que la temporada pueda llegar a culminar con el regreso del conjunto berciano a Segunda División, algo que rozó este año. A la tercera va la vencida dicen, tras las derrotas en las finales por el ascenso contra el Andorra y el Celta Fortuna.