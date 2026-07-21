Madrid se vuelca con la selección

Los jugadores de la selección española festejan desde su autobús, con el lema 'Reyes del Mundo'.ballesteros

Publicado por Luis Calleja Madrid Creado: Actualizado:

Alrededor de un millón ochocientas mil personas, según la Delegación del Gobierno en Madrid, se han echado a las calles de la capital para arropar a la selección española campeona del Mundial que, a bordo de un autobús descapotado, está celebrando con cánticos y fotos con la copa del mundo el histórico triunfo de su segunda estrella.

El autobús llegó a la plaza del Cibeles en torno a las 22.00 horas, donde les aguardaban unas 120.000 personas para el colofón final de estos actos de celebración que habían comenzado a lo largo de la tarde con las recepciones oficiales en Zarzuela y Moncloa.

Tras esos actos, los jugadores y el resto de integrantes del equipo español han cambiado sus trajes oficiales por camisetas conmemorativas del triunfo y se han subido a un autobús descapotado para comenzar a festejar con los ciudadanos este segundo Mundial.

El itinerario ha empezado en Moncloa y ha seguido por las calles Princesa, Alberto Aguilera, Carranza, Sagasta, Génova (en sentido contrario), Goya, Serrano, Plaza de la Independencia, Puerta de Alcalá, Alfonso XII y Montalbán, para terminar junto al Palacio de Cibeles.

En un ambiente de plena celebración los jugadores estuvieron bailando, haciendo fotos con sus móviles e interactuando con el público presente en arcenes, aceras y resto del mobiliario urbano, además de cantando las canciones que amenizan el recorrido.

Estaba previsto que en torno a las 21.00 horas locales la rúa de la selección llegase al Palacio de Cibeles (aunque al final fue cerca de una hora después), sede del Ayuntamiento de Madrid. Allí el viaje finalizó su recorrido y se pudo llevar a cabo la celebración central con varias actuaciones musicales, entre las que se encontraron los grupos Arde Bogotá o Viva Suecia y las cantantes Ana Mena, Lola Índigo o Aitana, para deleite de la multitud congregada.

Recepción real

Los Reyes de España, don Felipe y doña Letizia, la Princesa de Asturias, Leonor, y la infanta Sofía han recibido este lunes a la selección española de fútbol en el Palacio de La Zarzuela de Madrid, después del triunfo de La Roja en la final del Mundial. Encabezados por el presidente de la RFEF, Rafael Louzán, el seleccionador nacional, Luis de la Fuente, y el capitán y MVP del Mundial, Rodri, la expedición, integrada por dos autobuses, ha sido recibida por la Familia Real en el inicio de las visitas institucionales por la segunda estrella en el Mundial.

Ya en los jardines, Felipe VI ha tomado la palabra. «Venís cansados, pero qué cansancio más rico, ¿verdad? Enhorabuena, de verdad, de todo corazón. Ha sido una odisea, el camino ha sido largo y no solo en el tramo final. Ha sido un triunfo épico».