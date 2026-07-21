La Ponferradina se hace con los servicios del central José Luis Aranda

Publicado por Guillermo Mieres Redacción Creado: Actualizado:

La SD Ponferradina incorpora a su plantilla a José Luis Aranda Rojas (Valladolid, 2006). El nuevo jugador blanquiazul llega cedido por el Real Valladolid.

Aranda ha cumplido su ciclo formativo en los equipos de base del conjunto castellano, hasta formar parte del filial blanquivioleta en la temporada 2024/2025 y la temporada 2025/2026, donde disputó 27 encuentros en Segunda Federación.

Además, durante la pasada campaña, el defensa central participó en la dinámica del primer equipo en los entrenamientos.