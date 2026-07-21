Diario de León

La Ponferradina se hace con los servicios del central José Luis Aranda

Llega desde el filial del Valladolid, donde la temporada pasada fue un fijo en Segunda RFEF

Aranda ya viste los colores bercianos.

Aranda ya viste los colores bercianos.SDP

Publicado por
Guillermo Mieres
Redacción

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La SD Ponferradina incorpora a su plantilla a José Luis Aranda Rojas (Valladolid, 2006). El nuevo jugador blanquiazul llega cedido por el Real Valladolid.

Aranda ha cumplido su ciclo formativo en los equipos de base del conjunto castellano, hasta formar parte del filial blanquivioleta en la temporada 2024/2025 y la temporada 2025/2026, donde disputó 27 encuentros en Segunda Federación.

Además, durante la pasada campaña, el defensa central participó en la dinámica del primer equipo en los entrenamientos.

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