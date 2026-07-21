Exposición del fotógrafo deportivo Isaac Llamazares

Publicado por DL León Creado: Actualizado:

La exposición fotográfica de Isaac Llamazares, organizada por la Junta Vecinal de Trobajo del Camino, se podrá visitar en los salones de la Junta Vecinal hasta el día 26 de este mes de julio.

El fotógrafo leonés Isaac Llamazares ha presentado diversas muestras en el municipio. La exposición coincide con las Fiestas de Santiago de Trobajo del Camino. Las imágenes del fotógrafo leonés, siempre muy relacionadas con el tema deportivo, en esta ocasión se refieren a las tradiciones del Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo.

En la exposición habrá fotografías tomadas en el municipio donde retrata los lugares más característicos de San Andrés del Rabanedo.

Otra parte de la exposición estaría basada en las bodegas del municipio, lo que extendería el paseo por la historia de San Andrés. Además el fotógrafo no cierra la puerta a que este paseo pueda extenderse, ya que según asegura "podría haber una tercera parte en la que se mostrasen los palomares, que es otra parte importante de la historia del municipio".

Una exposición muy llamativa de Isaac Llamazares que puede visitarse hasta el domingo 26 de julio en la Junta Vecinal de Trobajo del Camino.