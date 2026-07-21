El Bembibre H.C. ya tiene entrenador, el portugués Víctor Sousa

Publicado por Javier Pérez Bembibre Creado: Actualizado:

El Bembibre H.C. informa de la incorporación de Víctor Sousa (13/03/1987), natural de Matosinhos (Portugal), como nuevo entrenador del primer equipo. El técnico portugués aceptó el desafío que supone seguir el legado de Carlos Figueroa y su formación como entrenador tiene un largo recorrido, amén de haber sido portero del HC Santa Cruz, del Infante de Sagres, del Gulpilhares y del CD Póvoa.

Ya como técnico dirigió al Infante de Sagres, CD Póvoa, HC Marco como entrenador de formación, Gulpilhares también como entrenador de formación y llevando la batuta del sénior femenino, HC Turquel como analista de sénior masculino y entrenador de formación, y ya por último en el Física de Torres Vedras como formador y dirigiendo al primer equipo sénior femenino. Ha logrado campeonatos de liga con el HC Turquel, Campeón Distrital Leiria con el Turquel sub-15, Campeón de la Taça Lisboa con el Física Torres Vedras sub-17.

Sobre su conocimiento del equipo, Víctor Sousa aclara «no lo conocía y nunca lo vi jugar, aunque sí conocía algunas jugadoras y algo de la OK Liga Iberdrola que vi algunos partidos. De Bembibre no conozco nada, ni la zona.» La decisión de cambiar de aires fue motivada por las buenas referencias que ha tenido el nuevo entrenador aclarando que «el Bembibre H.C. es un equipo en crecimiento que está trabajando bien y es todo un desafío para mí cambiar de país y de competición, aunque haya entrenado dos equipos femeninos éste es de muy buena calidad.

Voy a intentar hacer lo mejor que pueda porque el Club tiene ambición y objetivos claros de crecimiento». Víctor Sousa aclara que su aportación al desarrollo del Club será a través de sus conocimientos «trabajaré cosas por el bien del equipo y de las jugadoras».

Hace hincapié en la charla que tuvo con el preparador saliente Carlos Figueroa «fue decisiva porque es una persona que tiene mucha experiencia en el hockey mundial y me informó del equipo, de lo que necesitaba y que él pensaba que era bueno que yo me incorporase para ayudar en el crecimiento. Va a ser un desafío muy grande porque estaremos en la competición europea y queremos mejorar el octavo puesto de la pasada temporada. El equipo tiene calidad para más y juntos intentaremos hacer crecer al Club».