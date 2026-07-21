La Cultural busca engordar su nómina de jugadores

Publicado por Guillermo Mieres León Creado: Actualizado:

Tras varios días de entrenamientos (el martes fue el primero con sesión doble de mañana y tarde), Jandro sigue teniendo solo 14 jugadores con ficha de la primera plantilla en su Cultural para la campaña 2026-2027. Goiria ya dijo que se tomaría su tiempo en las elecciones de miembros nuevos para la plantilla, para que cumplan con un mínimo de calidad y garra. Entre los futbolistas que se están barajando se encuentran el defensa central vasco Aritz Arambarri y el atacante de origen uruguayo Gastón Valles.

Arambarri pertenece a esa cartera de jugadores vascos que el director deportivo conoce muy bien por ser parte de su tierra. Se ha quedado sin protagonismo en el Eibar pero varias temporadas en 2ª División avalan su nivel y puede que equipos de superior categoría frustren su fichaje.

Gastón Valles lleva varias temporadas en España y coincidió ya con Jandro en su etapa en el Cartagena. No es delantero goleador, pero tiene polivalencia para desenvolverse por todo el frente ofensivo.

Por otro lado, la Cultural ha decidido, además de las obras de creación de los palcos VIP, dar un lavado de cara de chapa y pintura al Reino de León. Entre otras cosas, ha pintado de rojo el muro que conecta los asientos de primera fila con el césped.