La Cultural apuesta una vez más por León: así son las nuevas equipaciones inspiradas en los pendones del reino

Publicado por Guillermo Mieres León Creado: Actualizado:

La Cultural y Deportiva Leonesa lanza sus nuevas equipaciones para la temporada 2026-2027. La primera y segunda camiseta, que este año tienen como hilo conductor los pendones leoneses. Uno de los símbolos más característicos de nuestra provincia, que se trasladan al diseño de dos camisetas que continúan con la línea de apuesta por León y por lo leonés que ya se vio la temporada pasada.

El club vuelve a tirar de lo local, en esta ocasión con los colores con los que más se identifica a los pendones. El rojo y el verde, que ganan protagonismo en los detalles de una primera equipación que vuelve a tener el blanco como color principal. La bandera de León, el orgullo de región y una textura que evoca al ondular de los pendones al viento.

La segunda equipación rompe con lo visto otras temporadas y plasma en su diseño las franjas del pendón en rojo y verde, con los detalles en dorado. Una camiseta única, con un diseño exclusivo y que completa, además, el lema Parte de mí que acompaña a la Cultural y Deportiva Leonesa desde el lanzamiento de la campaña de abonados y durante toda la temporada.

Las dos camisetas se pondrán a la venta física desde el miércoles 22 de julio en la tienda oficial del club (disponibles tallas S, M y L). La llegada de nuevas tallas se producirá en los días venideros. La venta online estará habilitada también próximamente con todas las tallas disponibles.