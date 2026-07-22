Vandalizan en menos de 24 horas el mural de TVBoy en honor a Ferran Torres tras el Mundial

Publicado por María M. Peña Creado: Actualizado:

El fervor por la victoria de la selección española en el Mundial se vio empañado este fin de semana por un acto vandálico. El reconocido artista urbano y de grafiti TVBoy había homenajeado recientemente al delantero de la Roja Ferran Torres con un mural conmemorativo que celebraba el éxito del combinado nacional en la máxima cita del fútbol internacional.

Sin embargo, la alegría duró poco para los seguidores del arte y del deporte. Ni 24 horas después de que la obra fuera finalizada y expuesta al público, un joven fue sorprendido in fraganti vandalizando el mural. El autor de los destrozos utilizó un bote de spray para tachar la imagen del futbolista y escribir la frase ofensiva "Puta España" sobre el diseño original.

El incidente ha generado una fuerte polémica y un gran rechazo ciudadano, reabriendo el debate sobre el respeto al espacio público, la libertad de expresión y la conservación de las intervenciones artísticas urbanas que buscan ensalzar momentos de celebración colectiva. Las autoridades ya investigan los hechos para identificar al responsable de este ataque vandálico contra la obra de TVBoy.