La décima edición de la Lúpulo Bike reunirá a cerca de 450 ciclistas en Villanueva de Carrizo

La localidad de Villanueva de Carrizo acogerá este domingo, 26 de julio, la décima edición de la Lúpulo Bike, una prueba que se ha consolidado como una de las carreras de bicicleta de montaña más destacadas del calendario provincial y una referencia para los aficionados al BTT.

Organizada por la Asociación Cultural y Recreativa Los Cachones, con la colaboración del Ayuntamiento de Carrizo y de Hopsteiner España, la mayor comercializadora de lúpulo del país, la cita volverá a convertir a la capital española del lúpulo en el epicentro del deporte y la naturaleza durante toda la jornada.

La salida tendrá lugar a las 9.30 horas desde el emblemático Puente de Hierro de Villanueva de Carrizo, donde se darán cita alrededor de 450 participantes, cuyas inscripciones están agotadas, reflejando el gran interés que despierta esta competición.

El recorrido finalizará en el Área Recreativa Los Cachones, junto al río Órbigo, donde se vivirá el tradicional ambiente festivo que caracteriza a la Lúpulo Bike. Los participantes podrán elegir entre dos recorridos adaptados a diferentes niveles de exigencia: una ruta corta de 44 kilómetros y 550 metros de desnivel positivo y una ruta larga de 64 kilómetros y alrededor de 1.100 metros de desnivel positivo.

Ambos itinerarios discurrirán por los montes de Villanueva de Carrizo, atravesando también parajes de municipios próximos como Velilla de la Reina, Cimanes del Tejar y Montejos, ofreciendo un recorrido muy atractivo desde el punto de vista técnico, con numerosos senderos y espectaculares paisajes naturales.

Uno de los aspectos más valorados de la prueba es su excelente organización. Más de 60 voluntarios estarán distribuidos por todo el recorrido para garantizar la seguridad y el correcto desarrollo de la carrera, que contará además con dos completos avituallamientos de líquidos y sólidos para los corredores.

De forma paralela a la prueba principal se celebrará una nueva edición de la Mini Lúpulo Bike, una actividad dirigida a niños y niñas que podrán disfrutar de un recorrido guiado por monitores durante cerca de 45 minutos, finalizando igualmente en el Área Recreativa Los Cachones.