La Baña y el alto de Fonte da Cova protagonizarán la X Subida de la Pizarra

El espectacular tramo de 8,8 kilómetros entre La Baña y el alto de Fonte da Cova albergará este sábado 25 de julio una nueva edición de la Subida de la Pizarra, que un año más está señalado como el acontecimiento deportivo más importante de la comarca de La Cabrera y que en esta ocasión, con motivo de sus diez años de existencia, dispondrá de una inscripción de verdadero lujo. Además, la prueba estrena puntuabilidad para el Campeonato Extremeño de Montaña además de ser valedera para el Campeonato de Castilla y León.

Hasta cuatro kart-cross, con el berciano Aitor Fernández Bodelón como dorsal 1, se disputarán la victoria en monoplazas. Pero será en la categoría de carrozados donde la lista de inscritos aumente el número de participantes y de candidatos a la victoria. La armada Porsche cuenta con Jorge Pérez, José Antonio López-Fombona, Juan José Abia, Jonatan Rodríguez y Jesús García en lo que será una pelea inédita en el automovilismo castellano y leonés. A esa competencia se unen los participantes en la Copa N5, encabezados por el líder del autonómico Raúl Barba (Ford Fiesta N5) al que tratarán de desbancar los Carlos Fdez. Negro o Conrado Fernández, ambos con Peugeot 208 N5. Un total de 26 inscritos darán lustre a la mejor Subida de la Pizarra de la historia.

La totalidad de la prueba, organizada por la escudería Médula Sport y CSR (Club Subida a Riego) en colaboración con el Ayuntamiento de Encinedo, tendrá lugar en la tarde del sábado 25 de julio, estando previsto el cierre de carretera y accesos para las 15:00 y el warm up (subida de calentamiento) a las 16:00. A continuación se disputarán la manga de entrenamiento y las dos subidas oficiales, computando en la clasificación final el mejor tiempo de cualquiera de las dos mangas, siendo obligatorio tomar la salida en todas ellas salvo el warm up.