Sérigné Faye se une al proyecto de la SD Ponferradina

El delantero Sérigné Faye (Dakar, Senegal, 2004) se une a la plantilla de la SD Ponferradina. Llega al equipo procedente del FC Rouen.

Faye inició su trayectoria profesional en Francia en las filas del Montpellier HSC. Llegó al equipo en 2022 para jugar en su equipo filial y en 2023 tuvo la oportunidad de debutar con la primera plantilla en la máxima categoría.

En 2024 recaló en el Granada FC. Con su equipo filial participó en Primera y Segunda Federación y también se estrenó con el primer equipo en un partido de Copa del Rey.

Terminada su etapa en Granada, desde enero de 2025 ha competido en Francia en las filas del FC Rouen.