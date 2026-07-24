Gael García Melgar suma tres podios, con un triunfo incluido, y hace méritos para el título

Gael García Melgar volvió a dejar constancia de su calidad reforzando su candidatura al cetro nacional. En Tarancón, el joven piloto paramés firmaba unos muy buenos cronos para salir en segunda posición. Ya en carrera, en la primera manga arrancó muy fuerte y colocó primero en la primera curva, pero el infortunio hizo que a falta de tres vueltas se cayera en una curva cuando iba liderando a más de tres segundos de su inmediato perseguidor, algo inesperado, pero debido al fuerte calor, el neumático perdió el grip.

En la segunda manga se repuso mentalmente y salió a por todas, volviendo a liderar desde la primera curva y esta vez sí cruzar la bandera de cuadros a más de 3 segundos del siguiente piloto y además batiendo el récord del circuito y llevándose, como en la primera manga, los puntos por hacer la vuelta rápida.

Y de allí a Motorland para disputar la 5° prueba del campeonato donde Gael clasificó tercero en los cronos, pero no se conformó y ya en la primera manga fue a por todas logrando, tras una disputa con adelantamientos al límite, una segunda posición a solo 4 milésimas de la victoria. En la segunda manga obtuvo una tercera posición, luchando en los primeros giros por la victoria, pero los neumáticos no aguantaron debido al desgaste de la primera manga y teniendo que conformarse con ese tercer puesto.

Al final tres podios de cuatro posibles para Gael que marcha tercero en el Nacional a falta de dos pruebas. Y lo más importante, con opciones al título. La próxima cita será en Galicia, en As Pontes, el 9 de agosto.