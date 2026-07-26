Mauro Echegoyen, opción para el mediocentro de la Cultural

La Cultural sigue sumando nombres al de posibles refuerzos para la temporada 2026-27. Tras el acuerdo alcanzado para apuntalar su parcela de ataque con el gaditano Pedro Benito, en las últimas horas ha surgido otro jugador que puede poner rumbo a León. Desde navarra y concretamente el Atlético Osasuna. Se trata del canterano Mauro Echegoyen que la pasada campaña defendió la elástica del filial rojillo.

Con 21 años Echegoyen está actualmente realizando la pretemporada del primer equipo aunque su ficha es del segundo. Renovado hace unos meses hasta 2028 con opción de ampliar la vinculación dos campañas más, todo dependerá de que Ramis, técnico osasunista, decida que pase a formar parte de la dinámica del primer equipo. De no hacerlo las opciones de una cesión para que pueda contar con minutos en una categoría superior a la Segunda federación en la que va a militar el Atlético Osasuna B, tras su descenso el pasado curso ganarían muchos enteros.

Y ahí aparece la Cultural cuyo departamento técnico no vería con malos ojos el poder contar con sus servicios. Eso sí, según varias fuentes no sería la única opción que pudiera tener sobre la mesa el mediocentro de 21 años, ya con experiencia en Primera Federación.

Su salida a día de hoy del club navarro en forma de cesión parece que gana enteros aunque nada está dicho. Y hasta que pueda aclararse su situación no viene mal estar posicionado ante la opción de que pueda vestir temporalmente otra equipación. En el caso de la Cultural, sería una llegada que vendría a fortalecer una parcela que precisa de incorporaciones para acometer con garantías el reto de la temporada 2026-27.