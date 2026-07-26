Plata para Jessica González y Candela Natal en Portugal

El Club Saya de Valencia de Don Juan participó con cuatro representantes en el Open Internacional de Portugal G1 de Taekwondo. Y lo hizo con un resultado notable. Al finalizar la competición, Jessica González Aguilera y Candela Natal Prieto lograban subirse al segundo peldaño del podio en las categorías júnior y cadete, respectivamente.

La consecución de estas medallas de plata, además de hacer que sumen puntos en el ránking europeo, consolida los buenos resultados de ambas deportistas esta temporada, ya que también obtuvieron preseas del mismo metal en el Open de España G1 celebrado el pasado mes de abril. El resto de la expedición, a pesar de no haber conseguido alcanzar las primeras posiciones, ha mostrado que tiene el nivel necesario para participar en campeonatos de este calibre.

Con este campeonato internacional concluye finalmente la temporada para el club coyantino. Lo hace además con un gran sabor de boca y con dos nuevos metales con los que dar lustre a sus vitrinas. Dos medallas que ratificaron el potencial del club de Valencia de Don Juan y dos de sus representantes en la competición. Esta vez fue en Portugal y anteriormente en otros escenarios competitivos de primer nivel.