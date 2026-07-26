León pierde un equipo en Tercera

Publicado por DL León Creado: Actualizado:

Los equipos leoneses que militan en el Grupo 9 de Tercera Federación, que esta temporada serán CD La Bañeza, CD Ponfesala, Trepalio FS y Peritaciones Mina, nuevo patrocinador del Villaquilambre Futsal, perdiendo un representante el fútbol sala provincial tras el descenso del Cistierna FS, ya conocen su hoja de ruta para disputar la fase regular de la competición liguera.

Un campeonato que dará comienzo el próximo 19 de septiembre para finalizar el día 15 de mayo de 2027 con la disputa de la jornada número 30, a cuyo término el equipo campeón se enfrentará al subcampeón de Madrid por una plaza en la Segunda División B para la temporada 2027/2028, al perder Castilla y León la plaza de ascenso de forma directa a esa categoría, tras una nueva gestión nefasta del presidente del Comité de Castilla y León de Fútbol Sala, mientras los equipos clasificados en los puestos 15º y 16º y además, tantos clasificados en los puestos inmediatamente anteriores a los aludidos, como sea la diferencia entre los posibles descendidos de Segunda División B de Fútbol Sala (FS Salamanca, Guardo FS, River Zamora, Atlético Benavente, Tierno Galván, Albense FS y Juventud del Círculo) que deban adscribirse por cualquier causa al Grupo 9 de Tercera División de Fútbol Sala y los ascendidos a la Segunda División B de Fútbol Sala del precitado Grupo 9, de tal modo que el grupo quede definitivamente compuesto para la temporada 2027/2028, por un máximo de 16 equipos.

Ponfesala y Peritaciones Mina/Villaquilambre arrancarán la competición en su feudo recibiendo a River Zamora B y FS Cuéllar respectivamente, mientras el Trepalio se desplazará a la localidad segoviana de Valverde del Majano para medirse al CD Valverde y CD La Bañeza lo hará a la capital vallisoletana para medirse al ascendido Valladolid Sport Sala.

El primer derbi es madrugador al enfrentarse en la 2ª jornada (26 de septiembre) Trepalio FS y CD Ponfesala en la capital leonesa, para dos jornadas después llegar el segundo duelo provincial con CD La Bañeza y CD Ponfesala como protagonistas en el feudo bañezano.

El derbi capitalino no llegará hasta el 21 de noviembre correspondiente a la 10ª jornada, midiéndose Trepalio FS y Peritaciones Mina/Villaquilambre en el feudo trepalense, para disputarse la vuelta el 10 de abril de 2027 en el pabellón de Navatejera.

Los representantes del fútbol sala provincial leonés cerrarán la temporada de la misma manera que la iniciaron, es decir, el CD Ponfesala recibirá al Zarzuela del Pinar segoviano mientras el Peritaciones Mina/Villaquilambre al Arcos de la Llana burgalés. Por su parte el Trepalio tendrá que desplazarse a la localidad abulense de Arévalo para medirse en este caso al Tierra Castellana y el CD La Bañeza lo hará a territorio segoviano para enfrentarse al siempre difícil y complicado FS Cuéllar.