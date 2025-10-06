Diario de León

Sigue el partido Cultural-Albacete, minuto a minuto

Cultural

Cultural

En directo

0

0

Albacete B.P.

Albacete

Árbitro: Manuel Jesús Orellana Cid Comité Andaluz)

Publicado por
Redacción
León

Creado:

Actualizado:

El equipo culturalista busca el gol

De nuevo Collado remata, pero desviado.

Chacón vuelve a la carga

El culturalista está muy activo en la llegada.

El gol culturalista se está mascando

La Cultural ataca con insistencia la portería de Lizoain.

Una entrada de 9.849 aficionados en el Reino de León

Según dato del club hay 9.849 espectadores en las gradas del estadio leonés.

Uyyyyy!!! Lizoain saca una mano prodigiosa

El portero visitante detiene un balón a Collado.

Lazo saca una falta

La mete el albaceteño al área y la despeja de cabeza Barzic.

Puertas ataca con peligro

Badía detiene el balón tras remate del visitante Puertas.

El saque de esquina, sin consecuencias

Lo bota Chacón y lo despeja el visitante Lorenzo.

La Cultural sale muy activa

El equipo culturalista parte la segunda mitad con más ataque y fuerza un córner Chacón.

Comienza la segunda parte

La Cultural ya mueve el balón y Pibe lanza a portería, sin consecuencias.

Final de la primera parte con 0-0

El árbitro pita el final del primer acto con 0-0.

El árbitro añade un minuto al tiempo reglamentario

Un minuto de prolongación.

Falta a favor del Albacete

El capitán Riki la ejecuta sin consecuencias.

Precauciones en los dos equipos

Tanto la Cultural como el Albacete se ocupan de tener sus defensas seguras.

La afición leonesa se vuelca con su equipo

La grada culturalista respalda a su equipo, con Magín el del bombo dándolo todo para levantar los ánimos.

Desajuste defensivo de la Cultural

El equipo albaceteño a punto de aprovecharse por medio de Medina de un error culturalista atrás, aunque todo queda en un susto. Sigue el 0-0.

Chacón lo intenta

Luis Chacón bota un córner y se hace con el balón  el portero visitante Lizoain.

Los dos equipos, firmes en defensa

Las defensas de ambos cuadros pueden con los ataques.

La Cultural, muy bien asentada en el campo

El equipo culturalista junta mucho sus líneas para no dejar huecos al rival por los que penetrar.

Collado penetra por la banda izquierda

El extremo culturalista no acaba la acción al cortar la defensa albaceteña por medio de Lorenzo.

Primera media hora de juego

Los dos equipos defienden muy bien sus espaldas.

El cuadro culturalista juega su partido

De momento, los de Ziganda aprietan atrás y están muy activos en el centro del campo.

Juego alterno en estos momentos

Cultural y Albacete llegan a una y otra portería, aunque sin ocasiones de gol.

Puertas tiene la mejor ocasión del partido

El visitante Puertas se queda solo delante del portero culturalista Édgar Badía, que detiene el disparo del atacante del Albacete.

El conjunto leonés mantiene el control

Los de Ziganda controlan el partido con Thiago Ojeda y Bicho dominando la medular.

El equipo leonés busca el gol

Chacón sigue muy activo y en esta ocasión no llega Collado al remate.

Primer cuarto de hora de juego

La Cultural no sufre y muy bien posicionada en el campo.

Uyyyyy!!!

Rubén Sobrino no llega a rematar el buen servicio de Chacón porque se adelanta a detener el balón el portero visitante Lizoain.

Chacón lo intenta

El culturalista Chacón la pone sobre Collado que  no acierta a rematar de cabeza y la para Lizoain.

Uyyyyy!!! El visitante Morcillo manda el balón al larguero

Disparo de Morcillo desde el centro del campo que se va al larguero de la portería de Badía.

Tarjeta amarilla al visitante Riki

El árbitro enseña la cartulina amarilla al capitán del Albacete Riki por una entrada a un rival.

Arranca el partido

Ya mueve el balón el Albacete por medio de Morcillo.

LA PREVIA

El 'Queso Mecánico' vuelve a la carga. Se presenta en el Reino después de cargarse al Sporting en El Molinón (3-4). La Cultural cierra este lunes la octava jornada de Segunda División de LaLiga Hypermotion, con la única intención de hacer bueno en su estadio el triunfo conquistado ante el Real Valladolid en Zorrilla (0-1), para lograr ante el Albacete Balompié la primera victoria como local del campeonato. El técnico Cuco Ziganda sólo hace un cambio, el del central Matía Barzic en lugar de Tomás Moreira.

ALINEACIONES:

CULTURAL: Badía; Víctor García, Rodri Suárez, Barzic, Hinojo; Thiago Ojeda, Bicho, Pibe, Collado, Chacón; y Sobrino.
​ALBACETE: Lizoain; Lorenzo, Pepe Sánchez, Vallejo, Neva; Morcillo, Riki, Meléndez, Lazo; Medina y Puertas.
ÁRBITRO: Manuel Jesús Orellana Cid (Comité Andaluz).

