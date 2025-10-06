Sigue el partido Cultural-Albacete, minuto a minuto

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

59' El equipo culturalista busca el gol 21:45 06/10/2025 21:45 06/10/2025 De nuevo Collado remata, pero desviado.

56' Chacón vuelve a la carga 21:42 06/10/2025 21:42 06/10/2025 El culturalista está muy activo en la llegada.

54' El gol culturalista se está mascando 21:41 06/10/2025 21:41 06/10/2025 La Cultural ataca con insistencia la portería de Lizoain.

52' Una entrada de 9.849 aficionados en el Reino de León 21:39 06/10/2025 21:39 06/10/2025 Según dato del club hay 9.849 espectadores en las gradas del estadio leonés.

51' Uyyyyy!!! Lizoain saca una mano prodigiosa 21:38 06/10/2025 21:38 06/10/2025 El portero visitante detiene un balón a Collado.

50' Lazo saca una falta 21:37 06/10/2025 21:37 06/10/2025 La mete el albaceteño al área y la despeja de cabeza Barzic.

49' Puertas ataca con peligro 21:35 06/10/2025 21:35 06/10/2025 Badía detiene el balón tras remate del visitante Puertas.

48' El saque de esquina, sin consecuencias 21:34 06/10/2025 21:34 06/10/2025 Lo bota Chacón y lo despeja el visitante Lorenzo.

47' La Cultural sale muy activa 21:33 06/10/2025 21:33 06/10/2025 El equipo culturalista parte la segunda mitad con más ataque y fuerza un córner Chacón.

46' Comienza la segunda parte 21:31 06/10/2025 21:32 06/10/2025 La Cultural ya mueve el balón y Pibe lanza a portería, sin consecuencias.

45+1' Final de la primera parte con 0-0 21:23 06/10/2025 21:23 06/10/2025 El árbitro pita el final del primer acto con 0-0.

45' El árbitro añade un minuto al tiempo reglamentario 21:15 06/10/2025 21:15 06/10/2025 Un minuto de prolongación.

43' Falta a favor del Albacete 21:14 06/10/2025 21:14 06/10/2025 El capitán Riki la ejecuta sin consecuencias.

42' Precauciones en los dos equipos 21:13 06/10/2025 21:13 06/10/2025 Tanto la Cultural como el Albacete se ocupan de tener sus defensas seguras.

40' La afición leonesa se vuelca con su equipo 21:12 06/10/2025 21:12 06/10/2025 La grada culturalista respalda a su equipo, con Magín el del bombo dándolo todo para levantar los ánimos.

37' Desajuste defensivo de la Cultural 21:09 06/10/2025 21:09 06/10/2025 El equipo albaceteño a punto de aprovecharse por medio de Medina de un error culturalista atrás, aunque todo queda en un susto. Sigue el 0-0.

36' Chacón lo intenta 21:07 06/10/2025 21:07 06/10/2025 Luis Chacón bota un córner y se hace con el balón el portero visitante Lizoain.

34' Los dos equipos, firmes en defensa 21:05 06/10/2025 21:05 06/10/2025 Las defensas de ambos cuadros pueden con los ataques.

32' La Cultural, muy bien asentada en el campo 21:04 06/10/2025 21:04 06/10/2025 El equipo culturalista junta mucho sus líneas para no dejar huecos al rival por los que penetrar.

31' Collado penetra por la banda izquierda 21:02 06/10/2025 21:02 06/10/2025 El extremo culturalista no acaba la acción al cortar la defensa albaceteña por medio de Lorenzo.

30' Primera media hora de juego 21:00 06/10/2025 21:00 06/10/2025 Los dos equipos defienden muy bien sus espaldas.

28' El cuadro culturalista juega su partido 20:59 06/10/2025 20:59 06/10/2025 De momento, los de Ziganda aprietan atrás y están muy activos en el centro del campo.

27' Juego alterno en estos momentos 20:58 06/10/2025 20:58 06/10/2025 Cultural y Albacete llegan a una y otra portería, aunque sin ocasiones de gol.

23' Puertas tiene la mejor ocasión del partido 20:56 06/10/2025 20:56 06/10/2025 El visitante Puertas se queda solo delante del portero culturalista Édgar Badía, que detiene el disparo del atacante del Albacete.

22 El conjunto leonés mantiene el control 20:54 06/10/2025 20:54 06/10/2025 Los de Ziganda controlan el partido con Thiago Ojeda y Bicho dominando la medular.

17' El equipo leonés busca el gol 20:48 06/10/2025 20:48 06/10/2025 Chacón sigue muy activo y en esta ocasión no llega Collado al remate.

15' Primer cuarto de hora de juego 20:47 06/10/2025 20:48 06/10/2025 La Cultural no sufre y muy bien posicionada en el campo.

12 Uyyyyy!!! 20:44 06/10/2025 20:44 06/10/2025 Rubén Sobrino no llega a rematar el buen servicio de Chacón porque se adelanta a detener el balón el portero visitante Lizoain.

8' Chacón lo intenta 20:39 06/10/2025 20:39 06/10/2025 El culturalista Chacón la pone sobre Collado que no acierta a rematar de cabeza y la para Lizoain.

5' Uyyyyy!!! El visitante Morcillo manda el balón al larguero 20:35 06/10/2025 20:37 06/10/2025 Disparo de Morcillo desde el centro del campo que se va al larguero de la portería de Badía.

3' Tarjeta amarilla al visitante Riki 20:33 06/10/2025 20:35 06/10/2025 El árbitro enseña la cartulina amarilla al capitán del Albacete Riki por una entrada a un rival.

1' Arranca el partido 20:30 06/10/2025 20:35 06/10/2025 Ya mueve el balón el Albacete por medio de Morcillo.

LA PREVIA 20:29 06/10/2025 20:33 06/10/2025 El 'Queso Mecánico' vuelve a la carga. Se presenta en el Reino después de cargarse al Sporting en El Molinón (3-4). La Cultural cierra este lunes la octava jornada de Segunda División de LaLiga Hypermotion, con la única intención de hacer bueno en su estadio el triunfo conquistado ante el Real Valladolid en Zorrilla (0-1), para lograr ante el Albacete Balompié la primera victoria como local del campeonato. El técnico Cuco Ziganda sólo hace un cambio, el del central Matía Barzic en lugar de Tomás Moreira.