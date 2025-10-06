Sigue el partido Cultural-Albacete, minuto a minuto
Cultural
En directo
0
0
Albacete
El equipo culturalista busca el gol
De nuevo Collado remata, pero desviado.
Chacón vuelve a la carga
El culturalista está muy activo en la llegada.
El gol culturalista se está mascando
La Cultural ataca con insistencia la portería de Lizoain.
Una entrada de 9.849 aficionados en el Reino de León
Según dato del club hay 9.849 espectadores en las gradas del estadio leonés.
Uyyyyy!!! Lizoain saca una mano prodigiosa
El portero visitante detiene un balón a Collado.
Lazo saca una falta
La mete el albaceteño al área y la despeja de cabeza Barzic.
Puertas ataca con peligro
Badía detiene el balón tras remate del visitante Puertas.
El saque de esquina, sin consecuencias
Lo bota Chacón y lo despeja el visitante Lorenzo.
La Cultural sale muy activa
El equipo culturalista parte la segunda mitad con más ataque y fuerza un córner Chacón.
Comienza la segunda parte
La Cultural ya mueve el balón y Pibe lanza a portería, sin consecuencias.
Final de la primera parte con 0-0
El árbitro pita el final del primer acto con 0-0.
El árbitro añade un minuto al tiempo reglamentario
Un minuto de prolongación.
Falta a favor del Albacete
El capitán Riki la ejecuta sin consecuencias.
Precauciones en los dos equipos
Tanto la Cultural como el Albacete se ocupan de tener sus defensas seguras.
La afición leonesa se vuelca con su equipo
La grada culturalista respalda a su equipo, con Magín el del bombo dándolo todo para levantar los ánimos.
Desajuste defensivo de la Cultural
El equipo albaceteño a punto de aprovecharse por medio de Medina de un error culturalista atrás, aunque todo queda en un susto. Sigue el 0-0.
Chacón lo intenta
Luis Chacón bota un córner y se hace con el balón el portero visitante Lizoain.
Los dos equipos, firmes en defensa
Las defensas de ambos cuadros pueden con los ataques.
La Cultural, muy bien asentada en el campo
El equipo culturalista junta mucho sus líneas para no dejar huecos al rival por los que penetrar.
Collado penetra por la banda izquierda
El extremo culturalista no acaba la acción al cortar la defensa albaceteña por medio de Lorenzo.
Primera media hora de juego
Los dos equipos defienden muy bien sus espaldas.
El cuadro culturalista juega su partido
De momento, los de Ziganda aprietan atrás y están muy activos en el centro del campo.
Juego alterno en estos momentos
Cultural y Albacete llegan a una y otra portería, aunque sin ocasiones de gol.
Puertas tiene la mejor ocasión del partido
El visitante Puertas se queda solo delante del portero culturalista Édgar Badía, que detiene el disparo del atacante del Albacete.
El conjunto leonés mantiene el control
Los de Ziganda controlan el partido con Thiago Ojeda y Bicho dominando la medular.
El equipo leonés busca el gol
Chacón sigue muy activo y en esta ocasión no llega Collado al remate.
Primer cuarto de hora de juego
La Cultural no sufre y muy bien posicionada en el campo.
Uyyyyy!!!
Rubén Sobrino no llega a rematar el buen servicio de Chacón porque se adelanta a detener el balón el portero visitante Lizoain.
Chacón lo intenta
El culturalista Chacón la pone sobre Collado que no acierta a rematar de cabeza y la para Lizoain.
Uyyyyy!!! El visitante Morcillo manda el balón al larguero
Disparo de Morcillo desde el centro del campo que se va al larguero de la portería de Badía.
Tarjeta amarilla al visitante Riki
El árbitro enseña la cartulina amarilla al capitán del Albacete Riki por una entrada a un rival.
Arranca el partido
Ya mueve el balón el Albacete por medio de Morcillo.
LA PREVIA
El 'Queso Mecánico' vuelve a la carga. Se presenta en el Reino después de cargarse al Sporting en El Molinón (3-4). La Cultural cierra este lunes la octava jornada de Segunda División de LaLiga Hypermotion, con la única intención de hacer bueno en su estadio el triunfo conquistado ante el Real Valladolid en Zorrilla (0-1), para lograr ante el Albacete Balompié la primera victoria como local del campeonato. El técnico Cuco Ziganda sólo hace un cambio, el del central Matía Barzic en lugar de Tomás Moreira.
ALINEACIONES:
CULTURAL: Badía; Víctor García, Rodri Suárez, Barzic, Hinojo; Thiago Ojeda, Bicho, Pibe, Collado, Chacón; y Sobrino.
ALBACETE: Lizoain; Lorenzo, Pepe Sánchez, Vallejo, Neva; Morcillo, Riki, Meléndez, Lazo; Medina y Puertas.
ÁRBITRO: Manuel Jesús Orellana Cid (Comité Andaluz).