La Cultural brilla en las audiencias: el partido contra el Córdoba de la LaLiga Hypermotion, lo más visto en las cadenas de pago

Un momento del partido contra el Córdoba.FRAN PéREZ

En un nuevo hito para el fútbol local, la Cultural Leonesa ha vuelto a captar la atención de miles de aficionados, consolidándose como un orgullo leonés en la competitiva LaLiga Hypermotion. El reciente encuentro entre el Córdoba y la Cultural Leonesa no solo demostró la garra del equipo de León en el terreno de juego, sino que también se convirtió en el programa más visto en las cadenas de pago, atrayendo a 71.000 espectadores durante el access prime time en LaLigaTV Hypermotion. Esta cifra, que representa un share del 0,6%, subraya el creciente interés por el fútbol de segunda división y, en particular, por el equipo que representa el espíritu indomable de la provincia leonesa.

Para los leoneses, este logro no es solo una estadística: es un reflejo del compromiso y la pasión que la Cultural Leonesa infunde en cada partido. Fundado en 1923, el club ha sido un pilar de la identidad deportiva de León, con una historia rica en ascensos, descensos y momentos épicos que han forjado una afición leal. En este duelo contra el Córdoba, los jugadores de la Cultural demostraron una vez más por qué son el equipo local por excelencia, luchando con determinación en una liga que cada vez gana más relevancia en el panorama nacional. Aunque el resultado del partido no se detalla en las métricas de audiencia (1-0), el mero hecho de que haya superado con creces a otras opciones televisivas habla del magnetismo que ejerce sobre los espectadores, especialmente en León y su entorno.

El segundo lugar en las audiencias lo ocupó una emisión cinematográfica en el canal Somos, que reunió a 36.000 viewers, una cifra notable pero que palidece ante el dominio del fútbol. Este contraste resalta cómo el deporte rey, y en concreto la LaLiga Hypermotion, sigue siendo un imán para las audiencias de pago, ofreciendo emociones en vivo que el cine, por muy atractivo que sea, no siempre puede igualar. Para la Cultural Leonesa, este éxito televisivo llega en un momento clave de la temporada, donde cada punto cuenta para aspirar a posiciones de privilegio y, quién sabe, soñar con un regreso a la élite del fútbol español.