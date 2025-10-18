Sigue el partido Zaragoza-Cultural, minuto a minuto
Real Zaragoza
En directo
0
0
Cultural
(Colegio Castellano-Manchego)
La Cultural, muy bien plantada en el campo
El equipo de Ziganda está desarrollando su partido.
Saque de esquina que termina en nada
El córner botado por Chacón para la Cultural no encuentra un rematador.
Amarilla a Pomares
El árbitro enseña la cartulina amarilla al local Pomares con manos.
Balones directos del cuadro maño
El equipo local mete balones al área, que los atrapa todos Edgar Badía.
Mucho centrocampismo
Sin acciones de ataque en ninguno de los dos equipos.
La Cultural no sufre
El equipo leonés juega al ritmo de Bicho.
El equipo leonés, muy ordenado
El once culturalista mueve muy bien sus líneas.
Diallo pone físico en la medular
El centrocampista cedido por el Alavés se hace con los balones divididos.
La Cultural saca el balón con criterio
Desde el primer momento la Cultural mueve bien el balón de atrás hacia adelante.
Arranca el partido
Ya mueve el balón el Real Zaragoza.
LA PREVIA
La Cultural visita al colista Real Zaragoza con la intención de recuperar el buen camino tras la llegada de José Ángel «Cuco» Ziganda al banquillo leonés, interrumpida con la derrota del pasado lunes en Córdoba (1-0). El duelo entre los dos equipos en la cola de la clasificación, con sendos cambios de entrenador, se presenta, si cabe, más trascendente para el conjunto maño que tan solo ha sumado un triunfo en las nueve jornadas disputadas y que podría descolgarse peligrosamente caso de tropezar en el Ibercaja Estadio. Cuco Ziganda no podrá contar con Eneko Satrústegui, Rafael Tresaco ni Jordi Mboula, por problemas físicos. Larraz, por su parte, en el Real Zaragoza tiene las bajas de Keidi Bare y Paulino, además de los no convocados Kosa y Bakis.
ALINEACIONES:
REAL ZARAGOZA: Andrada; Sebastián, Insua, Radovanovic, Pomares; Guti, Paul, Francho, Moyano; Bazdar y Dani Gómez.
BANQUILLO: A. Rodríguez, Tasende, Tache, Aguirregabiria, Toni Moya, Pinilla, Saidu, Soberón, Kenan Kodro, Valery, Cuenca y Sans.
CULTURAL: Édgar Badía; Calero, Rodri Suárez, Barzic, Hinojo; Ojeda, Bicho, Sobrino, Chacón; Justo y Diallo.
BANQUILLO: Bañuz, Larios, Fornos, Victor Garcia, Tomá Ribeiro, Maestre, Yayo, Pibe, Cortés, Collado, Lucas Riberio y Paraschiv.
ÁRBITRO: Dámaso Arcediano Monescillo (Comité Castellano-Manchego).