Sigue el partido Zaragoza-Cultural, minuto a minuto

15' La Cultural, muy bien plantada en el campo 18:48 18/10/2025 18:48 18/10/2025 El equipo de Ziganda está desarrollando su partido.

14' Saque de esquina que termina en nada 18:46 18/10/2025 18:46 18/10/2025 El córner botado por Chacón para la Cultural no encuentra un rematador.

12' Amarilla a Pomares 18:44 18/10/2025 18:44 18/10/2025 El árbitro enseña la cartulina amarilla al local Pomares con manos.

11' Balones directos del cuadro maño 18:43 18/10/2025 18:43 18/10/2025 El equipo local mete balones al área, que los atrapa todos Edgar Badía.

9' Mucho centrocampismo 18:40 18/10/2025 18:40 18/10/2025 Sin acciones de ataque en ninguno de los dos equipos.

7' La Cultural no sufre 18:39 18/10/2025 18:39 18/10/2025 El equipo leonés juega al ritmo de Bicho.

5' El equipo leonés, muy ordenado 18:37 18/10/2025 18:37 18/10/2025 El once culturalista mueve muy bien sus líneas.

3' Diallo pone físico en la medular 18:36 18/10/2025 18:36 18/10/2025 El centrocampista cedido por el Alavés se hace con los balones divididos.

2' La Cultural saca el balón con criterio 18:33 18/10/2025 18:34 18/10/2025 Desde el primer momento la Cultural mueve bien el balón de atrás hacia adelante.

1' Arranca el partido 18:31 18/10/2025 18:31 18/10/2025 Ya mueve el balón el Real Zaragoza.

LA PREVIA 18:30 18/10/2025 18:30 18/10/2025 La Cultural visita al colista Real Zaragoza con la intención de recuperar el buen camino tras la llegada de José Ángel «Cuco» Ziganda al banquillo leonés, interrumpida con la derrota del pasado lunes en Córdoba (1-0). El duelo entre los dos equipos en la cola de la clasificación, con sendos cambios de entrenador, se presenta, si cabe, más trascendente para el conjunto maño que tan solo ha sumado un triunfo en las nueve jornadas disputadas y que podría descolgarse peligrosamente caso de tropezar en el Ibercaja Estadio. Cuco Ziganda no podrá contar con Eneko Satrústegui, Rafael Tresaco ni Jordi Mboula, por problemas físicos. Larraz, por su parte, en el Real Zaragoza tiene las bajas de Keidi Bare y Paulino, además de los no convocados Kosa y Bakis.