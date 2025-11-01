Diario de León

Sigue el partido Cultural-Mirandés, minuto a minuto

Cultural

Cultural

Chacón (24')

En directo

1

1

C.D. Mirandés

CD Mirandés

Carlos Fernández (36')

Árbitro: José Antonio Sánchez Villalobos (Comité Andaluz)

Publicado por
Redacción
León

Creado:

Actualizado:

Rodri saca el balón de su portería debajo de los palos

El capitán culturalista salva un remate visitante a la salida de un córner.

De nuevo ataca la Cultural

El equipo de Ziganda domina.

El equipo leonés arranca con nuevos bríos

El cuadro culturalista ataca por medio de Manu Justo, pero sin consecuencias.

Primer cambio en el Mirandés

Toni Tamarit sustituye a Hugo Novoa al comenzar la segunda mitad.

Comienza el segundo acto

Mueve el balón la Cultural.

Final de la primera parte con 1-1

Concluye la primera parte con 1-1, tras los goles de Chacón y Carlos Fernández.

Pibe y Ojeda

Entre los dos llevan el balón a los dominios del portero visitante Nikic.

3 minutos más

El árbitro decreta 3 minutos de añadido.

Ataque culturalista

Chacón, muy intermitente, lleva el balón al área rival, pero sin consecuencias.

La Cultural quiere más

Tras el gol del Mirandés la Cultural vuelva a intentar ponerse por delante, con Thiago Ojeda muy activo con su portento físico.

Amarilla al visitante Adrián Pica

El árbitro amonesta a Adrián Pica por agarrón a Pibe.

GOOOL DEL MIRANDÉS

1-1: Saque de falta lateral que cabecea Carlos Fernández a la red de Badía.

Amarilla al visitante Bauzà

El futbolista del Mirandés corta en falta un balón que llegaba a Manu Justo.

Media hora de juego

La Cultural domina el partido y el marcador.

Amarilla al visitante Carlos Fernández

El capitán del Mirandés recibe la cartulina amarilla por retener el avance de un rival.

El Reino de León lo festeja por todo lo alto

El gol de Luis Chacón lo celebra todo León.

GOOOOOOOOOOL DE CHACÓN PARA LA CULTURAL!!!

1-0: Luis Chacón marca el primer gol para la Cultural tras recibir de Selu Diallo.

La Cultural se hace dueña del partido

Con el paso de los minutos el dominio de los del Reino de León cada vez es más intenso.

Roger Hinojo dispara muy alto

El equipo de Ziganda porfía por el gol. En esta ocasión Roger Hinojo chuta alto.

Buen juego culturalista

El equipo leonés busca el primer gol con un juego vertical.

Uyyyyy!!! Pibe a punto de anotar

Buena acción de ataque culturalista que culmina Pibe con disparo a puerta tras recibir de Chacón, pero detiene con seguridad el portero visitante Nikic.

Remata el visitante Alberto Marí con la mano

Primer cuarto de hora de juego con remate de Alberto Marí con la mano al ser desequilibrado por el capitán culturalista Rodrí Suárez.

Mucho centro del campo

Con Thiago Ojeda y Selu Diallo, el equipo leonés tiene un medio del campo muy sólido.

Los de casa, muy enchufados

El equipo culturalista pretende adelantarse en el marcador.

Los de Fran Justo, bien atrás

El Mirandés espera a la Cultural en su área, con un buen rendimiento defensivo por ahora.

La Cultural lleva el peso del partido

El equipo de Ziganda quiere llevar el dominio y la posesión del balón.

Remate de cabeza de Sobrino

El delantero culturalista remata, pero muy blando.

Uyyyyy!!! Manu Justo

Pase filtrado de Selu Diallo sobre Manu Justo, cuyo remate lo rechaza el portero visitante Nikic.

Falta de Pibe en ataque

Pibe quería penetrar, aunque en falta.

Selu Diallo coge mucho campo

El mediocentro cedido por el Alavés adquiere mucho peso en la medular.

Arranca el partido

Ya mueve el balón Alberto Marí por el Mirandés.

La previa

El Reino tiene que ser un fortín para cumplir con el objetivo de la permanencia en Segunda División. La Cultural recibe al Mirandés en un duelo de necesidades, con los locales buscando su primera victoria en el Reino de León y los visitantes intentando revertir la dinámica de las últimas jornadas, recuperando su versión solvente a domicilio donde han logrado, salvo uno, la totalidad de puntos. El Cuco Ziganda alinea a Selu Diallo en compañía de Thiago Ojeda como pareja de mediocentros.

ALINEACIONES:

CULTURAL: Édgar Badía, Iván Calero, Rodri Suárez, Matía Barzic, Roger Hinojo, Thiago Ojeda, Selu Diallo, Pibe, Luis Chacón, Manu Justo y Rubén Sobrino.
MIRANDÉS: Igor Nikic, Hugo Novoa, Pablo Pérez, Iker Córdoba, Martín Pascual, Adrián Pica, Carlos Fernández, Thiago Helguera, Alberto Marí, Rafel Bauzà y Álex Cardero.
ÁRBITRO: José Antonio Sánchez (Comité Andaluz).

