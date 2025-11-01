Sigue el partido Cultural-Mirandés, minuto a minuto

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

52' Rodri saca el balón de su portería debajo de los palos 17:31 01/11/2025 17:31 01/11/2025 El capitán culturalista salva un remate visitante a la salida de un córner.

50' De nuevo ataca la Cultural 17:29 01/11/2025 17:29 01/11/2025 El equipo de Ziganda domina.

48' El equipo leonés arranca con nuevos bríos 17:27 01/11/2025 17:27 01/11/2025 El cuadro culturalista ataca por medio de Manu Justo, pero sin consecuencias.

46' Primer cambio en el Mirandés 17:25 01/11/2025 17:25 01/11/2025 Toni Tamarit sustituye a Hugo Novoa al comenzar la segunda mitad.

46' Comienza el segundo acto 17:23 01/11/2025 17:25 01/11/2025 Mueve el balón la Cultural.

45+3' Final de la primera parte con 1-1 17:07 01/11/2025 17:07 01/11/2025 Concluye la primera parte con 1-1, tras los goles de Chacón y Carlos Fernández.

45+2' Pibe y Ojeda 17:05 01/11/2025 17:05 01/11/2025 Entre los dos llevan el balón a los dominios del portero visitante Nikic.

45' 3 minutos más 17:04 01/11/2025 17:04 01/11/2025 El árbitro decreta 3 minutos de añadido.

44' Ataque culturalista 17:03 01/11/2025 17:03 01/11/2025 Chacón, muy intermitente, lleva el balón al área rival, pero sin consecuencias.

42' La Cultural quiere más 16:58 01/11/2025 17:02 01/11/2025 Tras el gol del Mirandés la Cultural vuelva a intentar ponerse por delante, con Thiago Ojeda muy activo con su portento físico.

38' Amarilla al visitante Adrián Pica 16:57 01/11/2025 16:58 01/11/2025 El árbitro amonesta a Adrián Pica por agarrón a Pibe.

35' GOOOL DEL MIRANDÉS 16:56 01/11/2025 16:57 01/11/2025 1-1: Saque de falta lateral que cabecea Carlos Fernández a la red de Badía.

33' Amarilla al visitante Bauzà 16:52 01/11/2025 16:52 01/11/2025 El futbolista del Mirandés corta en falta un balón que llegaba a Manu Justo.

30' Media hora de juego 16:49 01/11/2025 16:49 01/11/2025 La Cultural domina el partido y el marcador.

28' Amarilla al visitante Carlos Fernández 16:45 01/11/2025 16:48 01/11/2025 El capitán del Mirandés recibe la cartulina amarilla por retener el avance de un rival.

24' El Reino de León lo festeja por todo lo alto 16:45 01/11/2025 16:45 01/11/2025 El gol de Luis Chacón lo celebra todo León.

24' GOOOOOOOOOOL DE CHACÓN PARA LA CULTURAL!!! 16:43 01/11/2025 16:46 01/11/2025 1-0: Luis Chacón marca el primer gol para la Cultural tras recibir de Selu Diallo.

22' La Cultural se hace dueña del partido 16:40 01/11/2025 16:40 01/11/2025 Con el paso de los minutos el dominio de los del Reino de León cada vez es más intenso.

20' Roger Hinojo dispara muy alto 16:39 01/11/2025 16:39 01/11/2025 El equipo de Ziganda porfía por el gol. En esta ocasión Roger Hinojo chuta alto.

18' Buen juego culturalista 16:37 01/11/2025 16:37 01/11/2025 El equipo leonés busca el primer gol con un juego vertical.

17' Uyyyyy!!! Pibe a punto de anotar 16:36 01/11/2025 16:36 01/11/2025 Buena acción de ataque culturalista que culmina Pibe con disparo a puerta tras recibir de Chacón, pero detiene con seguridad el portero visitante Nikic.

15' Remata el visitante Alberto Marí con la mano 16:34 01/11/2025 16:34 01/11/2025 Primer cuarto de hora de juego con remate de Alberto Marí con la mano al ser desequilibrado por el capitán culturalista Rodrí Suárez.

13' Mucho centro del campo 16:32 01/11/2025 16:32 01/11/2025 Con Thiago Ojeda y Selu Diallo, el equipo leonés tiene un medio del campo muy sólido.

10' Los de casa, muy enchufados 16:30 01/11/2025 16:30 01/11/2025 El equipo culturalista pretende adelantarse en el marcador.

8' Los de Fran Justo, bien atrás 16:27 01/11/2025 16:28 01/11/2025 El Mirandés espera a la Cultural en su área, con un buen rendimiento defensivo por ahora.

7' La Cultural lleva el peso del partido 16:25 01/11/2025 16:25 01/11/2025 El equipo de Ziganda quiere llevar el dominio y la posesión del balón.

5' Remate de cabeza de Sobrino 16:24 01/11/2025 16:24 01/11/2025 El delantero culturalista remata, pero muy blando.

4' Uyyyyy!!! Manu Justo 16:23 01/11/2025 16:23 01/11/2025 Pase filtrado de Selu Diallo sobre Manu Justo, cuyo remate lo rechaza el portero visitante Nikic.

3' Falta de Pibe en ataque 16:20 01/11/2025 16:20 01/11/2025 Pibe quería penetrar, aunque en falta.

2' Selu Diallo coge mucho campo 16:20 01/11/2025 16:20 01/11/2025 El mediocentro cedido por el Alavés adquiere mucho peso en la medular.

1' Arranca el partido 16:18 01/11/2025 16:18 01/11/2025 Ya mueve el balón Alberto Marí por el Mirandés.

La previa 16:17 01/11/2025 16:17 01/11/2025 El Reino tiene que ser un fortín para cumplir con el objetivo de la permanencia en Segunda División. La Cultural recibe al Mirandés en un duelo de necesidades, con los locales buscando su primera victoria en el Reino de León y los visitantes intentando revertir la dinámica de las últimas jornadas, recuperando su versión solvente a domicilio donde han logrado, salvo uno, la totalidad de puntos. El Cuco Ziganda alinea a Selu Diallo en compañía de Thiago Ojeda como pareja de mediocentros.