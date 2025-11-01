Sigue el partido Cultural-Mirandés, minuto a minuto
Cultural
Chacón (24')
En directo
1
1
CD Mirandés
Carlos Fernández (36')
Rodri saca el balón de su portería debajo de los palos
El capitán culturalista salva un remate visitante a la salida de un córner.
De nuevo ataca la Cultural
El equipo de Ziganda domina.
El equipo leonés arranca con nuevos bríos
El cuadro culturalista ataca por medio de Manu Justo, pero sin consecuencias.
Primer cambio en el Mirandés
Toni Tamarit sustituye a Hugo Novoa al comenzar la segunda mitad.
Comienza el segundo acto
Mueve el balón la Cultural.
Final de la primera parte con 1-1
Concluye la primera parte con 1-1, tras los goles de Chacón y Carlos Fernández.
Pibe y Ojeda
Entre los dos llevan el balón a los dominios del portero visitante Nikic.
3 minutos más
El árbitro decreta 3 minutos de añadido.
Ataque culturalista
Chacón, muy intermitente, lleva el balón al área rival, pero sin consecuencias.
La Cultural quiere más
Tras el gol del Mirandés la Cultural vuelva a intentar ponerse por delante, con Thiago Ojeda muy activo con su portento físico.
Amarilla al visitante Adrián Pica
El árbitro amonesta a Adrián Pica por agarrón a Pibe.
GOOOL DEL MIRANDÉS
1-1: Saque de falta lateral que cabecea Carlos Fernández a la red de Badía.
Amarilla al visitante Bauzà
El futbolista del Mirandés corta en falta un balón que llegaba a Manu Justo.
Media hora de juego
La Cultural domina el partido y el marcador.
Amarilla al visitante Carlos Fernández
El capitán del Mirandés recibe la cartulina amarilla por retener el avance de un rival.
El Reino de León lo festeja por todo lo alto
El gol de Luis Chacón lo celebra todo León.
GOOOOOOOOOOL DE CHACÓN PARA LA CULTURAL!!!
1-0: Luis Chacón marca el primer gol para la Cultural tras recibir de Selu Diallo.
La Cultural se hace dueña del partido
Con el paso de los minutos el dominio de los del Reino de León cada vez es más intenso.
Roger Hinojo dispara muy alto
El equipo de Ziganda porfía por el gol. En esta ocasión Roger Hinojo chuta alto.
Buen juego culturalista
El equipo leonés busca el primer gol con un juego vertical.
Uyyyyy!!! Pibe a punto de anotar
Buena acción de ataque culturalista que culmina Pibe con disparo a puerta tras recibir de Chacón, pero detiene con seguridad el portero visitante Nikic.
Remata el visitante Alberto Marí con la mano
Primer cuarto de hora de juego con remate de Alberto Marí con la mano al ser desequilibrado por el capitán culturalista Rodrí Suárez.
Mucho centro del campo
Con Thiago Ojeda y Selu Diallo, el equipo leonés tiene un medio del campo muy sólido.
Los de casa, muy enchufados
El equipo culturalista pretende adelantarse en el marcador.
Los de Fran Justo, bien atrás
El Mirandés espera a la Cultural en su área, con un buen rendimiento defensivo por ahora.
La Cultural lleva el peso del partido
El equipo de Ziganda quiere llevar el dominio y la posesión del balón.
Remate de cabeza de Sobrino
El delantero culturalista remata, pero muy blando.
Uyyyyy!!! Manu Justo
Pase filtrado de Selu Diallo sobre Manu Justo, cuyo remate lo rechaza el portero visitante Nikic.
Falta de Pibe en ataque
Pibe quería penetrar, aunque en falta.
Selu Diallo coge mucho campo
El mediocentro cedido por el Alavés adquiere mucho peso en la medular.
Arranca el partido
Ya mueve el balón Alberto Marí por el Mirandés.
La previa
El Reino tiene que ser un fortín para cumplir con el objetivo de la permanencia en Segunda División. La Cultural recibe al Mirandés en un duelo de necesidades, con los locales buscando su primera victoria en el Reino de León y los visitantes intentando revertir la dinámica de las últimas jornadas, recuperando su versión solvente a domicilio donde han logrado, salvo uno, la totalidad de puntos. El Cuco Ziganda alinea a Selu Diallo en compañía de Thiago Ojeda como pareja de mediocentros.
ALINEACIONES:
CULTURAL: Édgar Badía, Iván Calero, Rodri Suárez, Matía Barzic, Roger Hinojo, Thiago Ojeda, Selu Diallo, Pibe, Luis Chacón, Manu Justo y Rubén Sobrino.
MIRANDÉS: Igor Nikic, Hugo Novoa, Pablo Pérez, Iker Córdoba, Martín Pascual, Adrián Pica, Carlos Fernández, Thiago Helguera, Alberto Marí, Rafel Bauzà y Álex Cardero.
ÁRBITRO: José Antonio Sánchez (Comité Andaluz).