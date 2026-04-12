Diario de León

Sigue en directo el partido Granada CF - Cultural Leonesa

Granada C.F.

Granada CF

Alcaraz (4', p.)

En directo

1

0

Cultural

Cultural Leonesa

Árbitro: Alejandro Ojaos Valera (Comité Murciano)

Ángel Fraguas
Publicado por
Ángel FraguasCoordinador de Deportes
León

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Diaby lo intenta en el área culturalista

El gigantón del Granada CF, a punto de rematar, aunque finalmente sin consecuencias.

Arnaiz busca el segundo gol

El delantero del Granada dispara, pero rechaza bien Badía.

La Cultural acude al juego largo

Balón que pone Calero al área local, pero nadie llega al remate.

El equipo leonés mira a la cara al Granada CF

Los de De la Barrera quieren el empate con disparo de Chacón, que se va fuera.

Amarilla a Yayo

El culturalista recibe la cartulina amarilla por falta a un rival.

Uyyyyyy Collado a punto de empatar!!!

Collado solo ante Luca Zidane le pega al muñeco.

Primer cuarto de hora de partido

El equipo leonés mantiene la intensidad en el campo con Yayo y Bicho muy trabajadores en la medular.

El equipo culturalista busca el empate

Collado no acierta a rematar un balón servido por Bicho.

Badía responde

Alcaraz chuta a portería, pero responde muy bien el portero culturalista Badía.

La Cultural no se hunde

Pese al gol, la Cultural se mantiene muy intensa.

GOOOL DEL GRANADA CF

1-0: Rubén Alcaraz transforma el penalti para el Granada CF

Penalti a favor del Granada CF

Agarrón de Víctor García para derribar a Alcaraz, que pita pena máxima el colegiado. Además cartulina amarilla para Víctor García.

De nuevo juega fuera de su portería Badía

La Cultural quiere jugar en superioridad.

Yayo en la medular

Ante las bajas culturalistas en el centro del campo, De la Barrera apuesta por Yayo y Bicho.

Arranca el partido

Ya mueve el balón el Granada CF.

LA PREVIA

La Jornada Retro de LaLiga rinde homenaje a la historia del fútbol español con equipos vistiendo camisetas de diseño clásico. El equipo leonés, que no lucirá ninguna de las camisetas que ha vestido (algunas muy llamativas) a lo largo de sus casi 103 años de historia, haría muy bien en saltar al Estadio Nuevo Los Cármenes con el espíritu de Marianín, Villafañe, Ovalle, Larrauri, Piñán, Celso, Félix, Zuazaga... y hasta con las señas de identidad del pícaro utillero Manolín, que se las sabía todas y que ha dejado su impronta en su hijo con el mismo nombre dentro del actual vestuario culturalista. Un grupo de futbolistas excelentes que enorgullecerá de por vida al culturalismo y que este domingo si los actuales jugadores que dirige De la Barrera saltan al campo con las mismas ganas que lo hacían aquellos integrantes de la Cultural será el mejor ejemplo de homenaje a esta 'Jornada Retro' por parte del equipo leonés, muy necesitado de victorias y puntos para salir de la cola de la tabla de Segunda División. Rubén de la Barrera pone sobre el campo a un once muy reconocible, con la presencia de Bicho desde el principio al igual que Yayo, con Homam como titular y también Collado en la punta.

ALINEACIONES:

GRANADA CF: Zidane; Naasei, Diaby, Williams, Diallo; Alcaraz, Izan, Alemañ; Pablo S., Arnáiz y Sola.
CULTURAL: Badía; Víctor García, Rodri Suárez, Barzic, Hinojo; Bicho, Yayo; Calero, Homam, Chacón; y Collado.
ÁRBITRO: Alejandro Ojaos Valera (Comité Murciano).

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