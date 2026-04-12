Sigue en directo el partido Granada CF - Cultural Leonesa

LA PREVIA

13:47 12/04/2026

14:03 12/04/2026

La Jornada Retro de LaLiga rinde homenaje a la historia del fútbol español con equipos vistiendo camisetas de diseño clásico. El equipo leonés, que no lucirá ninguna de las camisetas que ha vestido (algunas muy llamativas) a lo largo de sus casi 103 años de historia, haría muy bien en saltar al Estadio Nuevo Los Cármenes con el espíritu de Marianín, Villafañe, Ovalle, Larrauri, Piñán, Celso, Félix, Zuazaga... y hasta con las señas de identidad del pícaro utillero Manolín, que se las sabía todas y que ha dejado su impronta en su hijo con el mismo nombre dentro del actual vestuario culturalista. Un grupo de futbolistas excelentes que enorgullecerá de por vida al culturalismo y que este domingo si los actuales jugadores que dirige De la Barrera saltan al campo con las mismas ganas que lo hacían aquellos integrantes de la Cultural será el mejor ejemplo de homenaje a esta 'Jornada Retro' por parte del equipo leonés, muy necesitado de victorias y puntos para salir de la cola de la tabla de Segunda División. Rubén de la Barrera pone sobre el campo a un once muy reconocible, con la presencia de Bicho desde el principio al igual que Yayo, con Homam como titular y también Collado en la punta.