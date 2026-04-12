Sigue en directo el partido Granada CF - Cultural Leonesa
Granada CF
Alcaraz (4', p.)
En directo
1
0
Cultural Leonesa
Diaby lo intenta en el área culturalista
El gigantón del Granada CF, a punto de rematar, aunque finalmente sin consecuencias.
Arnaiz busca el segundo gol
El delantero del Granada dispara, pero rechaza bien Badía.
La Cultural acude al juego largo
Balón que pone Calero al área local, pero nadie llega al remate.
El equipo leonés mira a la cara al Granada CF
Los de De la Barrera quieren el empate con disparo de Chacón, que se va fuera.
Amarilla a Yayo
El culturalista recibe la cartulina amarilla por falta a un rival.
Uyyyyyy Collado a punto de empatar!!!
Collado solo ante Luca Zidane le pega al muñeco.
Primer cuarto de hora de partido
El equipo leonés mantiene la intensidad en el campo con Yayo y Bicho muy trabajadores en la medular.
El equipo culturalista busca el empate
Collado no acierta a rematar un balón servido por Bicho.
Badía responde
Alcaraz chuta a portería, pero responde muy bien el portero culturalista Badía.
La Cultural no se hunde
Pese al gol, la Cultural se mantiene muy intensa.
GOOOL DEL GRANADA CF
1-0: Rubén Alcaraz transforma el penalti para el Granada CF
Penalti a favor del Granada CF
Agarrón de Víctor García para derribar a Alcaraz, que pita pena máxima el colegiado. Además cartulina amarilla para Víctor García.
De nuevo juega fuera de su portería Badía
La Cultural quiere jugar en superioridad.
Yayo en la medular
Ante las bajas culturalistas en el centro del campo, De la Barrera apuesta por Yayo y Bicho.
Arranca el partido
Ya mueve el balón el Granada CF.
LA PREVIA
La Jornada Retro de LaLiga rinde homenaje a la historia del fútbol español con equipos vistiendo camisetas de diseño clásico. El equipo leonés, que no lucirá ninguna de las camisetas que ha vestido (algunas muy llamativas) a lo largo de sus casi 103 años de historia, haría muy bien en saltar al Estadio Nuevo Los Cármenes con el espíritu de Marianín, Villafañe, Ovalle, Larrauri, Piñán, Celso, Félix, Zuazaga... y hasta con las señas de identidad del pícaro utillero Manolín, que se las sabía todas y que ha dejado su impronta en su hijo con el mismo nombre dentro del actual vestuario culturalista. Un grupo de futbolistas excelentes que enorgullecerá de por vida al culturalismo y que este domingo si los actuales jugadores que dirige De la Barrera saltan al campo con las mismas ganas que lo hacían aquellos integrantes de la Cultural será el mejor ejemplo de homenaje a esta 'Jornada Retro' por parte del equipo leonés, muy necesitado de victorias y puntos para salir de la cola de la tabla de Segunda División. Rubén de la Barrera pone sobre el campo a un once muy reconocible, con la presencia de Bicho desde el principio al igual que Yayo, con Homam como titular y también Collado en la punta.
ALINEACIONES:
GRANADA CF: Zidane; Naasei, Diaby, Williams, Diallo; Alcaraz, Izan, Alemañ; Pablo S., Arnáiz y Sola.
CULTURAL: Badía; Víctor García, Rodri Suárez, Barzic, Hinojo; Bicho, Yayo; Calero, Homam, Chacón; y Collado.
ÁRBITRO: Alejandro Ojaos Valera (Comité Murciano).