Sigue en directo el partido Mirandés - Cultural Leonesa

LA PREVIA: VÍCTOR MORENO Y MANU JUSTO, TITULARES

16:08 26/04/2026

16:08 26/04/2026

La Cultural Leonesa, último clasificado, visita Anduva para medirse al vicecolista Mirandés en un duelo que podría costar la categoría al que salga perdedor cuando faltan seis jornadas para el final de la Liga. El equipo leonés desconoce lo que es ganar a domicilio en la segunda vuelta del campeonao de Liga de Segunda División y tan solo han sumado una victoria con el entrenador Rubén de la Barrera desde que llegó al banquillo culturalista como revulsivo tras la destitución del Cuco Ziganda. Desde el cambio de técnico ya han transcurrido nueve jornadas, con 5 puntos (un triunfo y dos empates) de 27 posibles. El conjunto culturalista está obligado a ganar si no quiere verse, en función de otros resultados, quedarse ya muy descolgado en la clasificación donde es colista desde hace varias jornadas, con 32 puntos, mientras que su rival cuenta con uno más, 33. Con una alineación reconocible, De la Barrera decide situar como referencia en ataque a Manu Justo, además de en la banda izquierda a Víctor Moreno.